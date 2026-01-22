В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение триллера «Психо» Хичкока 1960 года

Краснодарский край

Распечатать

  • Кади из трейлера к фильму «Психо» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлер»
    Кади из трейлера к фильму «Психо» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлер»

В Краснодаре покажут один из самых известных фильмов Альфреда Хичкока (18+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 25 января показ триллера режиссера Альфреда Хичкока «Психо». Ленту сняли в 1960 году по одноименному роману Роберта Блоха.

Мэрион Крэйн ощущает себя в тупике. У нее отношениями с женатым мужчиной, чьи редкие визиты лишь подчеркивают ее одиночество. В отчаянной попытке разорвать порочный круг она решается на отчаянный шаг. Она похищает на работе крупную сумму денег и уезжает из города. Попытка укрыться приводит ее в уединенный придорожный мотель. Его управляющий, Норман Бейтс, кажется тихим и безобидным юношей. Но за этой внешностью скрывается глубокая психологическая травма.

Читайте также:

«Психо» считается одним из лучших в карьере мастера саспенса. Занимает первую строчку в списке 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

«После просмотра обменяемся впечатлениями и мыслями о картине, разберем виртуозную работу режиссера и другие ключевые аспекты», — рассказали организаторы.

Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.

Показ состоится 25 января в 16:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 января состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Другие».

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram. Ранее ведомство отрицало это
Министра транспорта Краснодарского края арестовали. Его обвиняют в мошенничестве
К концу недели в Краснодаре снова пойдет снег
В Краснодаре 22 января не работает мобильный интернет. При этом беспилотную опасность отменили
Беспилотники атаковали порт Тамань. Три человека погибли, есть пострадавшие
В ауле Новая Адыгея обнаружили фрагменты тела при разборе завалов от удара дрона

Лента новостей

Финансовый коллапс
Сегодня, 10:00
Финансовый коллапс
За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ
В ауле Новая Адыгея обнаружили обнаружили фрагменты тела при разборе завалов от удара дрона
Сегодня, 09:33
В ауле Новая Адыгея обнаружили обнаружили фрагменты тела при разборе завалов от удара дрона
В России школьников будут учить собирать и пилотировать дроны
Вчера, 13:27
В России школьников будут учить собирать и пилотировать дроны

Реклама на сайте