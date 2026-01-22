Мешали автомобили и падающий снег. Чиновники Краснодара объяснили, почему в городе плохо чистили дороги

Краснодарский депутат выяснил, почему службы не справились с расчисткой дорог после снегопада

22 января депутат Александр Сафронов рассказал в своем телеграм-канале, что в начале недели чиновники пришли в Городскую думу Краснодара, чтобы объяснить, почему после обильных снегопадов в городской столице автомобильные дороги и тротуары несколько суток почти не чистили, хотя на эти цели из бюджета выделены сотни миллионов рублей. Он признался, что из высказываний чиновников ничего не понял. «Один заместитель мэра заявил, что снегоуборочные машины работали по ночам, потому что днем убирать снег мешали автомобили. Другой заместитель сообщил, что убирать лед и снег на улицах и переходах мешало выпадение снега, хотя осадки были всего один-два раза в сутки», — сообщил Сафронов.

Мэрия Краснодара заплатила за содержание улиц и дорог 700 млн рублей в 2026 году: На что пойдут деньги?

По его словам, в 2026 году администрация Краснодара заключила контракт на 1,6 млрд рублей с мусороуборочной компанией. Он частично предполагает очистку города от снега, а именно тротуаров. Заместитель главы по вопросам строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что контракт предполагает 400 видов работ, всего несколько из них — зимние. Он добавил, что удивлен жалобами жителей на нечищеные улицы. Именно он сообщил, что дороги обрабатывают от снега ночью.

«У нас есть чат зимнего содержания, в котором все коллеги из округов. Там 52 человека. Я всем его показывал. Мы работали нон-стоп неделю, не останавливаясь. Машины ломались, мы их ремонтировали», — добавил Архипов. Заместитель главы Краснодара по вопросам городского хозяйства Максим Онищенко заявил, что не один раз обходил улицу Красную пешком. «Техника ходила, люди ходили, сдвигание снега происходило. Был вопрос от заказчика по поводу посыпки пескосоляной смесью. Мы должны обеспечить сдвигание двухсантиметрового слоя, а после этого давать поручение на посыпку. Смесь будет работать только тогда, когда снегопад закончился. То есть просыпать в период прямого снегопада не имеет никакого смысла», — подытожил Онищенко. «Снежный апокалипсис» начался в Краснодаре в ночь на 12 января. Утром посыпались жалобы в соцсетях и чате МЦУ. 13 января опять было много жалоб. Прокуратура региона организовала проверку из-за некачественной работы жилищно-коммунальных и аварийных служб. 15 января снег начал таять. На улицах образовались огромные лужи и появилась новая проблема — падающие сосульки.