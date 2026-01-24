Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Вся Россия

  © Скриншот фото с сайта 2gis.ru
Сервис 2ГИС собрал лучшие фотографии России 2025 года. В подборку попал ЖК «Краснодар», морской вокзал в Сочи, водопад в Белореченском районе, горы Карачаево-Черкессии и другие места

22 января пресс-служба картографической компании 2ГИС сообщила, что выбрала 100 лучших фотографий России за 2025 год. 

Проект «100 кадров года» проходит уже третий год. В этом году нейросеть проанализировала 12 млн снимков, оставленных пользователями сервиса. На фотографиях изображены достопримечательности и городская архитектура, природа — реки, горы, водопады, набережные, парки и другое. 

Среди снимков один из Краснодара — на нем запечатлен трамвай «Татра Т3» на фоне ЖК «Краснодар». 

Напомним, в 2024 году из достопримечательностей Краснодара в подборку попали фото Пагоды Тахото в Японском саду и снимок заснеженного парка «Солнечный остров». 

Также в топ 2025 года вошли два снимка из Сочи — фото морского вокзала и Привокзальной площади. Помимо этого, нейросеть назвала лучшей фотографию Белореченского водопада в Краснодарском крае. 

Также в проект попали четыре снимка из Карачаево-Черкесии — на них изображены горы Домбая, гостиница «Тарелка», пик Закан и плато Бермамыт. 

Всего в проект вошли фотографии из 35 регионов России. Больше всего снимков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8), Калининградской области (8), Москвы (7), Приморского края (6), Свердловской области (6) и Пермского края (5).

Увидеть все кадры можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в сентябре ростовчанка устроила фотосессию на свалке, чтобы привлечь внимание властей к растущей горе мусора.

Белореченский район горы Домбай Достопримечательности Краснодар Сочи Фотография

