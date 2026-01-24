Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года

Сервис 2ГИС собрал лучшие фотографии России 2025 года. В подборку попал ЖК «Краснодар», морской вокзал в Сочи, водопад в Белореченском районе, горы Карачаево-Черкессии и другие места

22 января пресс-служба картографической компании 2ГИС сообщила, что выбрала 100 лучших фотографий России за 2025 год.

Проект «100 кадров года» проходит уже третий год. В этом году нейросеть проанализировала 12 млн снимков, оставленных пользователями сервиса. На фотографиях изображены достопримечательности и городская архитектура, природа — реки, горы, водопады, набережные, парки и другое.

Среди снимков один из Краснодара — на нем запечатлен трамвай «Татра Т3» на фоне ЖК «Краснодар».

Напомним, в 2024 году из достопримечательностей Краснодара в подборку попали фото Пагоды Тахото в Японском саду и снимок заснеженного парка «Солнечный остров».