Краснодарский книжный объявил набор заявок на участие в зин-фестивале
В Краснодаре пройдет фестиваль любительских изданий. Заявки на участие принимаются до 15 марта
22 января книжный магазин «Чарли» сообщил об открытии приема заявок на участие в зин-фестивале «Ветка», который пройдет в апреле в Краснодаре.
Фестиваль «Ветка» посвящен зинам — любительским малотиражным периодическим или непериодическим изданиям, независимым изданиям и печатным экспериментам. На нем встретятся фотографы, художники, издатели и все, кто увлечен самиздатом и печатной культурой.
На фестивале будут выставлены произведения авторов со всей России и пройдут мастер-классы, лекции и знакомства с авторами из Краснодара.
В фестивале может поучаствовать автор зина и книг из любого города, а тема произведения не важна. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке, в которой нужно указать информацию о предлагаемом издании — название, размеры, описание идеи, установленную цену для продажи, а также фотографии разворотов, актуальные контакты для связи и другое.
Организаторы отметили, что к рассмотрению не принимаются:
- работы, собранные из коммерческих съемок;
- работы 18+;
- работы, нарушающие законодательство России.
Участие в фестивале бесплатное. Организаторы возьмут 20% от установленной цены на издание для покрытия расходов по подготовке мероприятия.
Подать заявку можно до 15 марта включительно.
