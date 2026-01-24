Краснодарский книжный объявил набор заявок на участие в зин-фестивале

22 января книжный магазин «Чарли» сообщил об открытии приема заявок на участие в зин-фестивале «Ветка», который пройдет в апреле в Краснодаре.

Фестиваль «Ветка» посвящен зинам — любительским малотиражным периодическим или непериодическим изданиям, независимым изданиям и печатным экспериментам. На нем встретятся фотографы, художники, издатели и все, кто увлечен самиздатом и печатной культурой.



На фестивале будут выставлены произведения авторов со всей России и пройдут мастер-классы, лекции и знакомства с авторами из Краснодара.

В фестивале может поучаствовать автор зина и книг из любого города, а тема произведения не важна. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке, в которой нужно указать информацию о предлагаемом издании — название, размеры, описание идеи, установленную цену для продажи, а также фотографии разворотов, актуальные контакты для связи и другое.