Краснодарский книжный объявил набор заявок на участие в зин-фестивале

Краснодарский край

Распечатать

  • Фестиваль «Жердела'24» © Фото предоставлено Лерой Кругловой
    Фестиваль «Жердела'24» © Фото предоставлено Лерой Кругловой

В Краснодаре пройдет фестиваль любительских изданий. Заявки на участие принимаются до 15 марта

22 января книжный магазин «Чарли» сообщил об открытии приема заявок на участие в зин-фестивале «Ветка», который пройдет в апреле в Краснодаре. 

Фестиваль «Ветка» посвящен зинам — любительским малотиражным периодическим или непериодическим изданиям, независимым изданиям и печатным экспериментам. На нем встретятся фотографы, художники, издатели и все, кто увлечен самиздатом и печатной культурой.

На фестивале будут выставлены произведения авторов со всей России и пройдут мастер-классы, лекции и знакомства с авторами из Краснодара.

В фестивале может поучаствовать автор зина и книг из любого города, а тема произведения не важна. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке, в которой нужно указать информацию о предлагаемом издании — название, размеры, описание идеи, установленную цену для продажи, а также фотографии разворотов, актуальные контакты для связи и другое. 

Нон-фикшн, классика и комиксы:

Организаторы отметили, что к рассмотрению не принимаются:

  • работы, собранные из коммерческих съемок;
  • работы 18+;
  • работы, нарушающие законодательство России.  

Участие в фестивале бесплатное. Организаторы возьмут 20% от установленной цены на издание для покрытия расходов по подготовке мероприятия. 

Подать заявку можно до 15 марта включительно. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ищут музыкантов для выступления на фестивале южной сцены. 

Афиша Город Книги Краснодар Литература отдых Развлечения События Фестивали

Новости

Краснодарский книжный объявил набор заявок на участие в зин-фестивале
В Краснодаре пройдут концерты музыкантов из известных филармоний страны
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года
Платные парковки впервые принесли в бюджет Краснодара более 1 млрд рублей
Дождь, мокрый снег и плюсовая температура днем. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в выходные
ФАС оштрафует транспортные компании Краснодара за завышение цен на проезд в 2023-2025 годах

Лента новостей

Кто возглавит Анапу?
Вчера, 14:20
Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Вчера, 16:44
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Финансовый коллапс
22 января, 10:00
Финансовый коллапс
За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ

Реклама на сайте