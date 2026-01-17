В Краснодаре ищут музыкантов для выступления на фестивале южной сцены. Какие условия?

Краснодарский край

    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре ищут музыкантов любых жанров для выступления на фестивале. Подать заявку можно до 10 февраля (18+)

13 января телеграм-канал «Форма Шума» объявил опен-колл для музыкантов. Организаторы ищут артистов, которые выступят на локальном фестивале южной сцены в Краснодаре. 

Принять участие может любой желающий музыкант — жанр не важен. Организаторы отметили, что важно находиться на юге и иметь желание выступить. 

«Нам важно, чтобы в Краснодаре развивалась своя сцена, появлялись новые группы и инициативы, а у людей было место, куда они приходят за эмоциями и вдохновением», — написали создатели проекта.

Заявку можно заполнить по ссылке до 10 февраля. В анкете необходимо указать данные о проекте, а также оставить ссылку на стриминговую страницу с музыкой. С артистами, которых выберут организаторы, свяжутся с 15 по 20 февраля.

Создатели проекта сообщили Юга.ру, что фестиваль состоится в конце марта или начале апреля, но точные даты пока неизвестны. Место проведения также находится на стадии определения. 

Проект «Форма Шума» устраивает концерты и фестивали в Краснодаре уже три года. Основное направление — гитарная музыка: шугейз, эмо, инди, панк, нойз и другие. 

Первым фестивалем проекта стал «Мир Шум Май», проведенный в 2022 году и устраиваемый с тех пор ежегодно.  

За это время команда успела поработать с такими артистами, как «Дедовский Свитер», Echosalute, soyuzpechal, «Колдуны», «Цветы Детей» и многими другими группами.

Как писали Юга.ру, в 2025 году Краснодар вошел в топ-5 городов по росту количества концертных выступлений.

