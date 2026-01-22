Министра транспорта Краснодарского края арестовали. Его обвиняют в мошенничестве

Министра транспорта Кубани Алексея Переверзева заключили на два месяца под стражу. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве дорог

Предыстория: 21 января у министра транспорта Кубани Алексея Переверзева прошли обыски. Поводом стало дело о мошенничестве в особо крупном размере против четырех человек: двух членов Союза дорожников, начальника отдела «Краснодар Автодор» и бывшего сотрудника краевого минтранса.

Утром 22 января в правоохранительных органах сообщили «РИА Новости», что в Краснодарском крае задержали министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Источник уточнил, что задержание связано с госконтрактами на обслуживание дорог.

Позже в объединенной пресс-службе судов Кубани рассказали, что Переверзева заключили под стражу на месяц и 26 суток — до 19 марта. Обвиняемого арестовали в зале Центрального районного суда Сочи.



Напомним, что Переверзев занимал должность министра транспорта Краснодарского края с 2015 года. 21 января его повторно назначили на этот пост.