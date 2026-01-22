В Краснодаре 22 января не работает мобильный интернет. При этом беспилотную опасность отменили

Краснодарский край

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы 22 января пожаловались на очередное отсутствие мобильного интернета

22 января в Краснодаре повторились масштабные сбои в работе мобильного интернета, затронувшие абонентов всех ключевых операторов рынка — МТС, «Билайн», «МегаФона» и Tele2.

По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф», за три часа от пользователей в Краснодарском крае поступило 32 сообщения о неполадках. Международная платформа DownDetector за сутки зафиксировала 582 жалобы из региона.

Сотрудники Юга.ру сообщили, что сервисы из официального «белого списка» Министерства цифрового развития функционируют. Однако DownDetector жалуются, что у них не работают приложения Max, Сбербанк, «МегаФон» и «Яндекс».

При этом беспилотную опасность в Краснодаре отменили еще ранним утром.

Как писали Юга.ру, Сочи, Анапа, Геленджик и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов по числу общественных точек Wi-Fi. 

