В Краснодаре 22 января не работает мобильный интернет. При этом беспилотную опасность отменили

По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф» , за три часа от пользователей в Краснодарском крае поступило 32 сообщения о неполадках. Международная платформа DownDetector за сутки зафиксировала 582 жалобы из региона.

22 января в Краснодаре повторились масштабные сбои в работе мобильного интернета, затронувшие абонентов всех ключевых операторов рынка — МТС, «Билайн», «МегаФона» и Tele2.

Сотрудники Юга.ру сообщили, что сервисы из официального «белого списка» Министерства цифрового развития функционируют. Однако DownDetector жалуются, что у них не работают приложения Max, Сбербанк, «МегаФон» и «Яндекс».

При этом беспилотную опасность в Краснодаре отменили еще ранним утром.