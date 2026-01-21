Два российских оператора связи введут плату за безлимитный интернет

У «МегаФона» и «Билайна» безлимитный мобильный интернет станет платным. С чем это связано?

21 января издание Forbes сообщило, что в конце января «Мегафон» введет плату за безлимитный интернет для части абонентов. Она составит 25 и 99 рублей в месяц в зависимости от тарифа. От платы можно будет отказаться и пользоваться включенным в тариф пакетом интернета. Но при этом безлимит нельзя будет подключить снова.

В сентябре 2025 года условия предоставления опции уже изменились на тарифах одной из линеек.

Обновление 16:51: В пресс-службе «Мегафона» прокомментировали ситуацию Юга.ру:

«Мы корректируем условия оплаты опции «Безлимитный интернет» для незначительного числа пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время. Стоимость услуг приводим в соответствии с общей экономической и рыночной ситуацией».

«До конца СВО»:

Также в конце декабря о введении тарифов на безлимитный интернет предупредил оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн»). С 1 января для ряда абонентов плата составляет 4,5 рубля в сутки.

Помимо этого, «Вымпелком» рассказал об изменении абонентской платы на некоторых тарифах домашнего интернета и ТВ с 22 января. Стоимость поднимется на 30% и выше.

По данным СМИ, оператор «Т2 Мобайл» (входит в «Ростелеком») 6 января проинформировал часть абонентов мобильной связи о повышении ежемесячной платы на 19,5% — до 1010 рублей.

Компания МТС анонсировала изменение месячной платы в тарифах четырех линеек и в трех опциях с 29 января, а «Мегафон» — изменение стоимости подключения «Отсрочки платежа» с 21 января. 

Как рассказал представитель МТС Forbes, изменения связаны с «необходимостью инвестировать в развитие сетей связи, соблюдать новые требования регуляторов, а также модернизировать существующие и запускать новые сервисы защиты абонентов от мошенников и нежелательных рассылок».

«Мы актуализируем стоимость услуг в соответствии с общеэкономическими и рыночными факторами, в том числе инвестициями в развитие сети, инфляцией, повышением НДС до 22%. Изменение цен на услуги мобильной связи затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя. Корректировка в основном составляет около 10%», — заявил СМИ представитель «Вымпелком».

Представитель «Т2 Мобайл» объяснил повышение тарифов повышением цен на электроэнергию, увеличению налоговой нагрузки, санкционным давлением, сложностями с доступом к технологиям, затрудненной логистикой и подорожанием закупок.

В пресс-службе ФАС сообщили Forbes, что ведомство проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи.

Напомним, что в 2026 году российские операторы поднимут тарифы на мобильную связь более чем на 10%.

Как писали Юга.ру, Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году. Страна обогнала Иран, Ирак и Пакистан.

