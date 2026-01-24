В Краснодаре пройдут концерты музыкантов из известных филармоний страны
В Краснодаре пройдут концерты музыкальных коллективов в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» (12+)
Пресс-служба Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что Краснодар включили в маршрут культурно-просветительского проекта «Всероссийские филармонические сезоны», и анонсировала три концерта.
«Всероссийские филармонические сезоны» — культурно-просветительский проект, учрежденный Московской государственной академической филармонией и Министерством культуры России. Он направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов нашей страны.
За 22 года существования проекта концерты прошли по всей стране — от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Магадана.
В проекте участвуют ведущие филармонии страны, крупнейшие коллективы и лауреаты международных конкурсов имени Чайковского, Grand Piano Competition, имени Рахманинова, конкурса пианистов имени Вана Клиберна, Маргерит Лонг, Жака Тибо и других.
Первый концерт состоится 31 января — будет играть коллектив «Романтик-квартет». В программе два выступления:
- в 12:00 — авторский цикл Марии Лунёвой «Когда великие были маленькими» для детей (6+);
- в 19:00 — вечерний концерт для взрослых (12+). Музыканты исполнят классику разных эпох — от Чайковского и Шостаковича до Танеева, Мясковского, Вайнберга.
Стоимость билетов — от 750 рублей. Приобрести билеты можно на сайте Муниципального концертного зала.
Балет, мюзикл, опера:
8 февраля в 17:00 сыграет московский пианист Алексей Мельников. Музыкант является лауреатом конкурса имени Чайковского, победителем Манхэттенского международного музыкального конкурса. Мельников выступал на сценах Большого зала Московской консерватории, зала Корто в Париже, театра Ла Фениче в Венеции.
Стоимость билетов — от 650 рублей.
1 марта сыграет пианист и педагог Петр Лаул из Санкт-Петербурга — победитель Международного конкурса пианистов имени Скрябина и лауреат Бременского европейского фортепианного конкурса.
Билеты на концерт Лаула появятся в продаже на сайте концертного зала позднее. В дальнейшем в рамках проекта будут проводиться и другие концерты.
Концерты пройдут в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».
