В Краснодаре пройдут концерты музыкантов из известных филармоний страны

Краснодарский край

Распечатать

  • «Романтик-квартет» © Фото предоставлено пресс-службой КМТО «Премьера»
    «Романтик-квартет» © Фото предоставлено пресс-службой КМТО «Премьера»

В Краснодаре пройдут концерты музыкальных коллективов в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» (12+)

Пресс-служба Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что Краснодар включили в маршрут культурно-просветительского проекта «Всероссийские филармонические сезоны», и анонсировала три концерта. 

«Всероссийские филармонические сезоны» — культурно-просветительский проект, учрежденный Московской государственной академической филармонией и Министерством культуры России. Он направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов нашей страны.

За 22 года существования проекта концерты прошли по всей стране — от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Магадана.

В проекте участвуют ведущие филармонии страны, крупнейшие коллективы и лауреаты международных конкурсов имени Чайковского, Grand Piano Competition, имени Рахманинова, конкурса пианистов имени Вана Клиберна, Маргерит Лонг, Жака Тибо и других.

Первый концерт состоится 31 января — будет играть коллектив «Романтик-квартет». В программе два выступления: 

  • в 12:00 — авторский цикл Марии Лунёвой «Когда великие были маленькими» для детей (6+);
  • в 19:00 — вечерний концерт для взрослых (12+). Музыканты исполнят классику разных эпох — от Чайковского и Шостаковича до Танеева, Мясковского, Вайнберга.

Стоимость билетов — от 750 рублей. Приобрести билеты можно на сайте Муниципального концертного зала. 

Балет, мюзикл, опера:

8 февраля в 17:00 сыграет московский пианист Алексей Мельников. Музыкант является лауреатом конкурса имени Чайковского, победителем Манхэттенского международного музыкального конкурса. Мельников выступал на сценах Большого зала Московской консерватории, зала Корто в Париже, театра Ла Фениче в Венеции.

Стоимость билетов — от 650 рублей. 

1 марта сыграет пианист и педагог Петр Лаул из Санкт-Петербурга — победитель Международного конкурса пианистов имени Скрябина и лауреат Бременского европейского фортепианного конкурса. 

Билеты на концерт Лаула появятся в продаже на сайте концертного зала позднее. В дальнейшем в рамках проекта будут проводиться и другие концерты.

Концерты пройдут в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Как писали Юга.ру, металкор-группа As I Lay Dying из США начнет российский тур в Краснодаре. Концерт состоится 3 марта. 

Афиша Город Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения События

Новости

Краснодарский книжный объявил набор заявок на участие в зин-фестивале
В Краснодаре пройдут концерты музыкантов из известных филармоний страны
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года
Платные парковки впервые принесли в бюджет Краснодара более 1 млрд рублей
Дождь, мокрый снег и плюсовая температура днем. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в выходные
ФАС оштрафует транспортные компании Краснодара за завышение цен на проезд в 2023-2025 годах

Лента новостей

Кто возглавит Анапу?
Вчера, 14:20
Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Вчера, 16:44
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Финансовый коллапс
22 января, 10:00
Финансовый коллапс
За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ

Реклама на сайте