В Краснодаре пройдут концерты музыкантов из известных филармоний страны

Пресс-служба Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что Краснодар включили в маршрут культурно-просветительского проекта «Всероссийские филармонические сезоны», и анонсировала три концерта.

«Всероссийские филармонические сезоны» — культурно-просветительский проект, учрежденный Московской государственной академической филармонией и Министерством культуры России. Он направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов нашей страны.



За 22 года существования проекта концерты прошли по всей стране — от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Магадана.



В проекте участвуют ведущие филармонии страны, крупнейшие коллективы и лауреаты международных конкурсов имени Чайковского, Grand Piano Competition, имени Рахманинова, конкурса пианистов имени Вана Клиберна, Маргерит Лонг, Жака Тибо и других.

Первый концерт состоится 31 января — будет играть коллектив «Романтик-квартет». В программе два выступления:

в 12:00 — авторский цикл Марии Лунёвой «Когда великие были маленькими» для детей (6+);

в 19:00 — вечерний концерт для взрослых (12+). Музыканты исполнят классику разных эпох — от Чайковского и Шостаковича до Танеева, Мясковского, Вайнберга.

Стоимость билетов — от 750 рублей. Приобрести билеты можно на сайте Муниципального концертного зала.