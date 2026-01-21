С марта 2026 года в России изменится программа обучения в автошколах

С 1 марта в автошколах изучать курс теории можно будет онлайн, а часы практики увеличатся

21 января зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев сообщил ТАСС, что с 1 марта 2026 года в России изменится система образования в автошколах. Так, теорию можно будет изучать онлайн, а для получения прав новой категории водителю не придется сдавать курс заново, а только отдельные модули. В теоретическую часть обучения добавят правила взаимодействия с участниками движения на средствах индивидуальной мобильности, порядок использования электронных документов. Также изменится курс по оказанию первой помощи при ДТП.

Количество часов практики для самой популярной категории прав «В» увеличится с 38 до 42 часов. Помимо этого, отрабатывать навыки можно будет не только на автодроме, но и на территориях автопредприятий. Новая программа обучения будет действовать до 2032 года. Она направлена на снижение случаев ДТП «Это снижение к 2030 году числа погибших в ДТП в полтора раза, а к 2036 году — в два раза по сравнению с 2023 годом», — объяснил Федяев.