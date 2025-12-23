В Краснодарском крае в 2025 году стоимость курсов вождения выросла на 20% и составила более 60 тыс. рублей
В Краснодарском крае в 2025 году средняя стоимость обучения в автошколе составила 62,8 тыс.рублей, в Ростовской области — 41,7 тыс. рублей
23 декабря «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщила, что в Краснодарском крае в 2025 году курсы вождения подорожали на 20% по сравнению с прошлым годом.
В текущем году средняя стоимость обучения составила 62,8 тыс. рублей. В 2024 году жители края платили 52,3 тыс. рублей.
В Ростовской области в 2025 году средняя стоимость обучения составила 47,1 тыс.рублей — это на 16% больше, чем в прошлом году. В целом по ЮФО стоимость выросла на 18% — до 50 тыс. рублей.
Однако в Краснодарском крае можно найти организации, которые предоставляют обучение дешевле. Например, журналистка Юга.ру в 2025 году потратила на курсы 50 500 рублей. Отметим, что автошкола располагается в станице — в городах стоимость дороже.
Подчеркнем, что для получения прав будущему водителю в итоге придется заплатить больше, чем стоят курсы. Необходимо оплатить госпошлину, стоимость которой в сентябре 2025 года поднялась на 2 тыс. рублей — до 4 тыс. рублей.
Также ученику, которому не хватило предложенных практических часов в автошколе, могут понадобиться дополнительные занятия с инструктором — стоимость одного от 1500 рублей.
