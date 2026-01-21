«Способствует укреплению семейных ценностей». В общежитии КубГУ открылась комната матери и ребенка

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта КубГУ
    © Скриншот фото с сайта КубГУ

В Краснодаре в Кубанском госуниверситете открылась комната матери и ребенка за 670 тыс. рублей

12 января пресс-служба Кубанского государственного университета сообщила, что в одном из общежитий вуза открылась комната матери и ребенка. На ее создание потратили 670 тыс. рублей. 

По словам руководства университета, комната нужна для «создания доступной инфраструктуры для молодых студенческих семей, обучающихся с детьми, а также сотрудников с детьми».  

Помещение находится в общежитии № 2 и разделено на четыре зоны — комната с зоной для гигиенических процедур, туалет, душ и коридор. В комнате есть диван, телевизор, стол для кормления и пеленания, игрушки, книги, игровой столик. 

«Гораздо важнее, чем карьера»:

Пресс-служба также рассказала о семье студентов-магистрантов, которые заявили, что комната «способствуют укреплению семейных ценностей и создают благоприятную атмосферу для обучения и жизни»

Отметим, что подобные комнаты открываются в вузах по всей России. Например, 20 января помещение начало работать в Уральском государственном университете, в декабре 2025 года — в Южно-уральском госуниверситете. 

Также комнаты есть в Воронежском педагогическом университете, Казанском национальном исследовательском технологическом университете,  Рузаевском институте машиностроения в Мордовии, Чеченском госуниверситете им. Ахмата Кадырова.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года стало известно, что в Ростовской области будут проверять репродуктивное здоровье студентов.

Город Демография Дети Краснодар КубГУ общество Семья Студенты

Новости

В России хотят узаконить мессенджер Max для оформления сотрудников и кадровых документов
Сочи, Анапа, Геленджик и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов по числу общественных точек Wi-Fi. А где Краснодар?
С марта 2026 года в России изменится программа обучения в автошколах
СМИ сообщили, что 21 января произойдет ромбовидный парад планет. Будет ли его видно в Краснодаре?
У министра транспорта Кубани прошли обыски. Поводом стало дело о мошенничестве
Число пострадавших от атаки БПЛА в Адыгее увеличилось до 13. Несколько человек находятся в реанимации

Лента новостей

Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку
Сегодня, 10:09
Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
19 января, 14:33
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
Общественники недовольны и требуют изменить их
Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах
Вчера, 16:09
Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах
Что происходит в Новороссийске во время непогоды?

Реклама на сайте