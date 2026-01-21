«Способствует укреплению семейных ценностей». В общежитии КубГУ открылась комната матери и ребенка
В Краснодаре в Кубанском госуниверситете открылась комната матери и ребенка за 670 тыс. рублей
12 января пресс-служба Кубанского государственного университета сообщила, что в одном из общежитий вуза открылась комната матери и ребенка. На ее создание потратили 670 тыс. рублей.
По словам руководства университета, комната нужна для «создания доступной инфраструктуры для молодых студенческих семей, обучающихся с детьми, а также сотрудников с детьми».
Помещение находится в общежитии № 2 и разделено на четыре зоны — комната с зоной для гигиенических процедур, туалет, душ и коридор. В комнате есть диван, телевизор, стол для кормления и пеленания, игрушки, книги, игровой столик.
«Гораздо важнее, чем карьера»:
Пресс-служба также рассказала о семье студентов-магистрантов, которые заявили, что комната «способствуют укреплению семейных ценностей и создают благоприятную атмосферу для обучения и жизни».
Отметим, что подобные комнаты открываются в вузах по всей России. Например, 20 января помещение начало работать в Уральском государственном университете, в декабре 2025 года — в Южно-уральском госуниверситете.
Также комнаты есть в Воронежском педагогическом университете, Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Рузаевском институте машиностроения в Мордовии, Чеченском госуниверситете им. Ахмата Кадырова.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года стало известно, что в Ростовской области будут проверять репродуктивное здоровье студентов.