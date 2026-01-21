«Способствует укреплению семейных ценностей». В общежитии КубГУ открылась комната матери и ребенка

В Краснодаре в Кубанском госуниверситете открылась комната матери и ребенка за 670 тыс. рублей

12 января пресс-служба Кубанского государственного университета сообщила, что в одном из общежитий вуза открылась комната матери и ребенка. На ее создание потратили 670 тыс. рублей.

По словам руководства университета, комната нужна для «создания доступной инфраструктуры для молодых студенческих семей, обучающихся с детьми, а также сотрудников с детьми».

Помещение находится в общежитии № 2 и разделено на четыре зоны — комната с зоной для гигиенических процедур, туалет, душ и коридор. В комнате есть диван, телевизор, стол для кормления и пеленания, игрушки, книги, игровой столик.