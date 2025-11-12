«Формирование позитивных установок на отцовство и материнство». В Ростовской области будут проверять репродуктивное здоровье студентов

Ростовская область

  © Фото Seventyfour, freepik.com
    © Фото Seventyfour, freepik.com

В 2026 году студентов Ростовской области ждут проверки репродуктивного здоровья

11 ноября заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила, что в регионе стартует проект «Здоровье будущего: твой выбор сегодня». Его участниками станут студенты вузов.

Молодым людям предложат пройти анкетирование и профилактический медицинский осмотр, чтобы оценить состояние репродуктивного здоровья. С 17 по 30 ноября акция пройдет на площадке Ростовского государственного мудицинского университета.

«Чем лучше живут, тем меньше рожают»:

«Наша задача приехать в университеты, пообщаться со студентами и провести профилактические мероприятия — то есть профилактические осмотры, в том числе и репродуктивных органов. И провести масштабную информационную кампанию с целью формирования позитивных установок на отцовство и материнство, а также формирование ответственного отношения среди молодежи к своему здоровью, в том числе к репродуктивному», — рассказала Старжинская.

С января 2026 года проект распространится на другие вузы Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь поддержал инициативу и поручил провести подготовительную работу.

Как писали Юга.ру, Адыгея, Крым, Ингушетия и еще 11 регионов отказались от проведения абортов в частных клиниках.

Вузы Демография Дети Здоровье Медицина Ростов-на-Дону Ростовская область Студенты

