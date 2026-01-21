В Анапе покажут фильм об арктических путешествиях. В нем снялся Федор Конюхов

Анапский экоцентр проведет показ картины «В Арктику» о пятилетней экспедиции на Северный полюс и лекция от путешественника (18+)

Телеграм-канал «Сети, сито, лопата», координирующий очистку мазута на Бугазской косе, анонсировал на 25 января показ документального фильма «В Арктику». Он пройдет в Анапе.

«В Арктику» — фильм режиссера и путешественника Леонида Круглова, вышедший в 2023 году. Картина покажет путь Леонида, который отправился на поиски «морского единорога» в Арктике.

В фильме зрители увидят пять лет экспедиций Круглова, кадры дикой природы с белыми медведями, нарвалами и северным сиянием, истории о людях, покоряющих Арктику.

В картине принял участие известный путешественник Федор Конюхов. Также лента была удостоена премии «Хрустальный компас» Русского географического общества.

«Хрустальный компас» — международная премия, присуждаемая ежегодно за выдающиеся достижения и научные исследования в области географии, экологии и смежных наук, за крупный вклад в сохранение природного и историко-культурного наследия, развитие общества.