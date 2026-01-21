В Анапе покажут фильм об арктических путешествиях. В нем снялся Федор Конюхов

Краснодарский край

  • Кадр из трейлера фильма «В Арктику» © Скриншот видео с сайта «Кинопоиск»
Анапский экоцентр проведет показ картины «В Арктику» о пятилетней экспедиции на Северный полюс и лекция от путешественника (18+)

Телеграм-канал «Сети, сито, лопата», координирующий очистку мазута на Бугазской косе, анонсировал на 25 января показ документального фильма «В Арктику». Он пройдет в Анапе. 

«В Арктику» — фильм режиссера и путешественника Леонида Круглова, вышедший в 2023 году. Картина покажет путь Леонида, который отправился на поиски «морского единорога» в Арктике. 

В фильме зрители увидят пять лет экспедиций Круглова, кадры дикой природы с белыми медведями, нарвалами и северным сиянием, истории о людях, покоряющих Арктику.  

В картине принял участие известный путешественник Федор Конюхов. Также лента была удостоена премии «Хрустальный компас» Русского географического общества. 

«Хрустальный компас» — международная премия, присуждаемая ежегодно за выдающиеся достижения и научные исследования в области географии, экологии и смежных наук, за крупный вклад в сохранение природного и историко-культурного наследия, развитие общества.

Краснодарка путешествовала по Антарктиде 18 дней за 620 тыс. рублей:

Также перед кинопоказом зрителей ждет лекция от участника нескольких арктических экспедиций Алексея Школьного о местах и героях фильма.

«Примечательно, что в создании этого фильма, в его небольшой части, должен был участвовать и я. Когда я ходил на Северный полюс в 2021 году, по просьбе режиссера киноленты Леонида Круглова должен был снять материал о том, как ледокол забирал Федора Конюхова с его дрейфующей полярной станции. Но так вышло, что я ничего не снял», — прокомментировал Алексей Школьный. 

Показ состоится 25 января в 15:00 в Анапе в экоцентре «Чисто Жизнь» на улице Владимирской, 40. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, 22 января в Краснодаре состоится премьера документального фильма об автономной велогонке на Байкале.

