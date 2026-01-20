Прокуратура проверит школу в Горячем Ключе, в которой отменили занятия из-за отсутствия тепла
В Горячем Ключе прокуратура организовала проверку из-за отсутствия отопления в одной из школ
20 января глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что в станице Саратовской в школе № 6 отключилось отопление. В связи с этим занятия отменили, а детей отправили домой.
По данным мэра, отопление отключилось из-за сбоя на котельной.
«Это насмешка или эксперимент по выживанию?»:
Мэр Горячего Ключа отметил, что 21 января школа № 6 должна работать в штатном режиме, а выпавший из учебной программы день перенесут на ближайшую субботу.
На происшествие отреагировала прокуратура Краснодарского края. В пресс-службе ведомства сообщили, что проверят школу из-за ненадлежащего отопления и оценят действия администрации учебного заведения и муниципалитета, в том числе соблюдение бюджетного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
