Силовики пришли в мэрию Горячего Ключа. Поводом стали нарушения при сдаче новой школы за 1,2 млрд рублей

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии Горячего Ключа прошли обыски из-за ввода в эксплуатацию недостроенной школы

20 января 93.ру сообщили, что в администрацию Горячего Ключа пришли сотрудники силовых структур с обысками. Оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о возможных злоупотреблениях полномочиями при вводе в эксплуатацию новой школы, построенной в рамках национального проекта «Образование».

Как сообщает источник издания, объектом разбирательства стала школа на улице Ленина, 193/Е. На момент официального открытия застройщик так и не получил от департамента строительства Краснодарского края заключения о соответствии здания проектной документации. В частности, объект не отвечал требованиям энергоэффективности и не был оснащен необходимыми приборами учета энергоресурсов.

По предварительной информации, генподрядчик не выполнил работы в полном объеме, однако, несмотря на это, школу ввели в эксплуатацию. Последствия этого решения проявились в сентябре 2025 года. Тогда в уже функционирующем учебном заведении произошел пожар.

Разрешительный документ в конце 2024-го подписал заместитель главы Горячего Ключа Юрий Былино, которого подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3, ст. 285 УК РФ). Следствие полагает, что он действовал по указанию главы города Сергея Белопольского.

Как писали Юга.ру, 20 января у главы Приморско-Ахтарского района Кубани прошли обыски по нарушениям при строительстве социального жилья.

Горячий Ключ Полиция Строительство Школа

