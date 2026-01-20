Силовики пришли в мэрию Горячего Ключа. Поводом стали нарушения при сдаче новой школы за 1,2 млрд рублей

20 января 93.ру сообщили, что в администрацию Горячего Ключа пришли сотрудники силовых структур с обысками. Оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о возможных злоупотреблениях полномочиями при вводе в эксплуатацию новой школы, построенной в рамках национального проекта «Образование».

Как сообщает источник издания, объектом разбирательства стала школа на улице Ленина, 193/Е. На момент официального открытия застройщик так и не получил от департамента строительства Краснодарского края заключения о соответствии здания проектной документации. В частности, объект не отвечал требованиям энергоэффективности и не был оснащен необходимыми приборами учета энергоресурсов.