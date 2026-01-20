Следственный комитет завершил расследование дела об ущербе в 40 млн от экс-главы кубанского ДОСААФ

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экс-руководитель отделения ДОСААФ Краснодарского края предстанет перед судом

20 января Следственный комитет РФ сообщил, что официально завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Краснодарского регионального отделения оборонного общества ДОСААФ Бориса Левитского. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По данным оперативников, в 2023 году Левитский заключил незаконную сделку. Он сдал в аренду помещения городского тира в Краснодаре по сознательно заниженной стоимости. При этом сам объект, который должен был использоваться для патриотического воспитания молодежи и работы спортивных секций, долгое время эксплуатировался не по своему прямому назначению. Размер причиненного ущерба оценивается в 40 млн рублей.

«Угрожал всех уничтожить и перестрелять»:

В отношении Бориса Левитского избрали меру пресечения в виде содержание под стражей. На имущество обвиняемого наложили арест на общую сумму больше 45 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направили прокурору для проверки и последующей передачи в суд.

Как писали Юга.ру, в конце декабря 2025 года бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию.

Деньги Полиция Преступления Следственный комитет Суд Чиновники

