На Кубани арестовали главу регионального «Бессмертного полка». Его обвиняют в превышении полномочий

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Главу отделения ДОСААФ и руководителя «Бессмертного полка» в Краснодарском крае Бориса Левитского арестовали и доставили в СИЗО

26 августа ТАСС сообщило об аресте главы отделения ДОСААФ и руководителя штаба «Бессмертного полка» в Краснодарском крае Бориса Левитского. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По этой статье Левитскому грозит до 10 лет колонии.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в одном из следственных изоляторов Москвы, куда он был этапирован после задержания.

Читайте также:

На сайте регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края указано, что Борис Левитский родился 1 октября 1970 года. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи и Курский государственный технологический университет по специальности «Юриспруденция».

С 2001 по 2016 год он занимал руководящие позиции в компаниях «Газпром», «Кубань Газпром» и «Газпром добыча Краснодар». В 2012-2022 годах он был депутатом ЗСК, входил в комитет по военным вопросам, вопросам общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) содействует укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. 

Как писали Юга.ру, 19 августа имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова обратили в доход России. У него изъяли 87 объектов недвижимости стоимостью больше 10 млрд рублей.

Краснодар Полиция Правосудие Преступления Суд Чиновники

Новости

Актер, сыгравший главную роль в фильмах «Такси», устроил «рекламный тур» по Дагестану
Два родителя от класса. В краснодарской школе ввели лимит на посещение школьной линейки 1 сентября
«Это нарушение всех прав и законов». Жителям Краснодарского края продолжают приходить уведомления о фейковых медуслугах
РЖД назначили дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом
На Кубани арестовали главу регионального «Бессмертного полка». Его обвиняют в превышении полномочий
В Краснодаре благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Узнали, где она находится

Лента новостей

13 несчастий
Вчера, 16:20
13 несчастий
Какими проблемами грозят отключения мобильного интернета в РФ и как к ним подготовиться (на примере Краснодара)
В Краснодарском крае контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты до 3 млн рублей
Сегодня, 10:45
В Краснодарском крае контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты до 3 млн рублей
Это временная «акция»
В Абинске археологи нашли останки древнего мамонта
Сегодня, 10:42
В Абинске археологи нашли останки древнего мамонта
Это уже не первая находка на Кубани

Реклама на сайте