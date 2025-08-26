На Кубани арестовали главу регионального «Бессмертного полка». Его обвиняют в превышении полномочий

Главу отделения ДОСААФ и руководителя «Бессмертного полка» в Краснодарском крае Бориса Левитского арестовали и доставили в СИЗО

26 августа ТАСС сообщило об аресте главы отделения ДОСААФ и руководителя штаба «Бессмертного полка» в Краснодарском крае Бориса Левитского. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По этой статье Левитскому грозит до 10 лет колонии.



Сейчас подозреваемый находится под стражей в одном из следственных изоляторов Москвы, куда он был этапирован после задержания.

На сайте регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края указано, что Борис Левитский родился 1 октября 1970 года. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи и Курский государственный технологический университет по специальности «Юриспруденция». С 2001 по 2016 год он занимал руководящие позиции в компаниях «Газпром», «Кубань Газпром» и «Газпром добыча Краснодар». В 2012-2022 годах он был депутатом ЗСК, входил в комитет по военным вопросам, вопросам общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) содействует укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.