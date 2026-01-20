Северное сияние на юге: жители Кубани, Крыма и Ростовской области наблюдали в небе редкое явление

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

Распечатать

  • Северное сияние в Горячем Ключе © Фото Андрея Иванова
    Северное сияние в Горячем Ключе © Фото Андрея Иванова

В ночь на 20 января жители юга заметили северное сияние, которое вызвала «буря столетия»

20 января во многих телеграм-каналах появились фото северного сияния, которое наблюдали жители Краснодарского края. 

Природное явление заметили в Анапе, Ейском районе, Горячем Ключе, Сочи. Также его было видно в небе над Ростовской областью и Крымом.

Читайте также:

Причиной возникновения северного сияния стала мощная вспышка на Солнце наивысшего класса активности — X1.95, о которой ученые ИКИ РАН сообщили 18 января. 

По данным астрономов, плотность потока протонов от вспышки показала рекордное значение — 37 тыс. Это больше, чем во вспышке X17.2, произошедшей в октябре 2003 года. А поток солнечной плазмы, выброшенный в сторону Земли, двигался со скоростью 1000 км/сек. 

Из-за этого северное сияние возникло на непривычно низких географических широтах — до 44-х градусов. 

Также вспышка повлияла на возникновение сильных геомагнитных бурь уровня G4,7, способных повлиять на работу спутниковых систем и энергетических сетей. Ученые уже назвали явление «бурей столетия»

Ученые отметили, что северное сияние также будет видно в ночь на 21 января. 

Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.

Анапа Горячий Ключ Ейский район Космос Краснодар Крым Наука Погода Ростовская область Сочи

Новости

Северное сияние на юге: жители Кубани, Крыма и Ростовской области наблюдали в небе редкое явление
Российские авиакомпании вернут в небо старые самолеты. Парк пополнят Ту-204, Ил-96 и Boeing 747
Погода в Краснодаре и крае: когда ждать потепления?
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Другие»
В Краснодаре состоится премьера документального фильма об автономной велогонке на Байкале
В Анапе «закипело» море — над водой поднялся туман и пар

Лента новостей

«Это насмешка или эксперимент по выживанию?»
Вчера, 17:30
«Это насмешка или эксперимент по выживанию?»
В Краснодаре жители нескольких районов жалуются на холодные батареи в мороз
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
Вчера, 14:33
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
Общественники недовольны и требуют изменить их
Мусорный коллапс
Вчера, 16:39
Мусорный коллапс
Жители Новороссийска пожаловались на переполненные контейнеры

Реклама на сайте