Северное сияние на юге: жители Кубани, Крыма и Ростовской области наблюдали в небе редкое явление

В ночь на 20 января жители юга заметили северное сияние, которое вызвала «буря столетия»

Природное явление заметили в Анапе, Ейском районе, Горячем Ключе, Сочи. Также его было видно в небе над Ростовской областью и Крымом.

Причиной возникновения северного сияния стала мощная вспышка на Солнце наивысшего класса активности — X1.95, о которой ученые ИКИ РАН сообщили 18 января.

По данным астрономов, плотность потока протонов от вспышки показала рекордное значение — 37 тыс. Это больше, чем во вспышке X17.2, произошедшей в октябре 2003 года. А поток солнечной плазмы, выброшенный в сторону Земли, двигался со скоростью 1000 км/сек.

Из-за этого северное сияние возникло на непривычно низких географических широтах — до 44-х градусов.

Также вспышка повлияла на возникновение сильных геомагнитных бурь уровня G4,7, способных повлиять на работу спутниковых систем и энергетических сетей. Ученые уже назвали явление «бурей столетия».

Ученые отметили, что северное сияние также будет видно в ночь на 21 января.