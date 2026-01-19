На Солнце произошла мощная вспышка. Краснодарский край может накрыть сильная магнитная буря

  • © фото wirestock, сайт freepik.com
Сильная вспышка на Солнце может породить магнитные бури уровня G3-G4

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что 18 января на Солнце зарегистрировали первую в 2026 году мощную вспышку наивысшего класса активности — X1.95. Явление достигло пика интенсивности в 21:09.

Особое внимание специалистов вызвала локализация центра взрыва на солнечном диске. Его положение указывает на высокую вероятность прямого воздействия выброса корональной массы на Землю. Согласно текущим прогнозам, облако солнечной плазмы достигнет околоземного пространства 20 января.

9 января на Земле зарегистрировали магнитную бурю:

По расчетам, это может привести к возникновению сильных и очень сильных геомагнитных возмущений уровня G3-G4, способных повлиять на работу спутниковых систем и энергетических сетей. Также ожидается, что полярные сияния, вызванные этой активностью, будут наблюдаться на необычно низких географических широтах — вплоть до 50-х градусов.

Пока магнитосфера планеты сохраняет спокойное состояние.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.

