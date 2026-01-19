В России с начала года заблокировали около трех миллионов банковских карт — Коммерсант

За январь 2026 года банки заблокировали около двух-трех млн карт и счетов — это в 10 раз больше, чем в прошлом году

19 января «Коммерсант» сообщил, что, по оценкам экспертов, за первые недели 2026 года в России в рамках борьбы с мошенничеством банки заблокировали около двух-трех млн карт. Ранее в среднем в месяц блокировалось около 330 тыс. переводов.

Таких случаев стало больше из-за расширения критериев подозрительных операций в рамках федерального закона № 161 «О национальной платежной системе».

Помимо этого проверка теперь автоматизирована, и если банковская система обнаружит хотя бы одно совпадение с критерием подозрительной операции, то приостановит перевод.

В связи с этим пользователи начали жаловаться на необоснованные блокировки карт и счетов. При этом банки, которые должны дать ответ о причине ограничений, переадресовывают граждан на Центральный банк.

«Коммерсант» отметил, что под блокировку стали попадать и клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. По словам собеседника издания, при покупке товаров на маркете, он несколько раз пополнял счет, и в итоге банк посчитал операции подозрительными и заблокировал карту.

«Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше»,— заявила бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева.