В России с начала года заблокировали около трех миллионов банковских карт — Коммерсант

За январь 2026 года банки заблокировали около двух-трех млн карт и счетов — это в 10 раз больше, чем в прошлом году

19 января «Коммерсант» сообщил, что, по оценкам экспертов, за первые недели 2026 года в России в рамках борьбы с мошенничеством банки заблокировали около двух-трех млн карт. Ранее в среднем в месяц блокировалось около 330 тыс. переводов. 

Таких случаев стало больше из-за расширения критериев подозрительных операций в рамках федерального закона № 161 «О национальной платежной системе».

Помимо этого проверка теперь автоматизирована, и если банковская система обнаружит хотя бы одно совпадение с критерием подозрительной операции, то приостановит перевод. 

В связи с этим пользователи начали жаловаться на необоснованные блокировки карт и счетов. При этом банки, которые должны дать ответ о причине ограничений, переадресовывают граждан на Центральный банк.

«Коммерсант» отметил, что под блокировку стали попадать и клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. По словам собеседника издания, при покупке товаров на маркете, он несколько раз пополнял счет, и в итоге банк посчитал операции подозрительными и заблокировал карту. 

«Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше»,— заявила бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева. 

Эксперты отметили, что процент блокировок счетов придет в норму со временем — через полгода, когда банки «научатся правильно применять новые критерии». Банкиры признали, что новые критерии привели к большому росту блокировок, однако при этом заявили, что добросовестным клиентам неудобства были доставлены «минимально».  

Партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони заявила, что из-за погрешности автоматизированной системы страдают обычные люди, получающие и отправляющие переводы. 

«Чтобы решить принципиально проблему массовых блокировок, необходимы системные меры. Во-первых, обязательное минимальное раскрытие причин блокировки. Во-вторых, ускоренная и понятная процедура пересмотра решений банка с четкими сроками. В-третьих, регулярная ревизия антифрод-критериев с учетом реальных ошибок и обратной связи», — подытожила Микони. 

Сейчас у Центробанка есть механизм реабилитации для клиентов, попавших под блокировку по 161-ФЗ, но он занимает много времени — до 15 рабочих дней. 

