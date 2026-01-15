С 2026 года вступают в силу новые законы и поправки, которые уже традиционно делают жизнь дороже, а контроль — строже. Редактор Юга.ру Денис Куренов собрал главные изменения, которые вы наверняка почувствуете (или уже почувствовали) на себе. Главный удар: НДС — 22%. Заплатят все Пожалуй, самая болезненная новость для вашего кошелька в наступившем году — рост НДС. Ставка, которая с 2019 года держалась на отметке 20%, теперь официально пробила потолок и составляет 22%. Не стоит питать иллюзий, что это проблемы исключительно бизнеса, ведь НДС является косвенным налогом и фактически представляет собой надбавку к цене товара, которую ни один ритейлер или производитель не станет оплачивать из своей прибыли. В итоге ценники перепишут абсолютно на все — от новой бытовой техники и одежды до продуктов в супермаркете, причем эксперты прогнозируют реальный рост цен выше заявленных двух процентов из-за инфляционных ожиданий продавцов.

Еще сильнее гайки закрутили для малого бизнеса, который раньше чувствовал себя относительно спокойно на «упрощенке», но теперь столкнулся с радикальным снижением порога доходов для освобождения от НДС. Если в прошлом году предприниматели на УСН могли не платить этот налог при доходах до 60 млн рублей, то с 1 января этот лимит обрушили сразу до 20 млн рублей, причем законодатели уже расписали план дальнейшего ужесточения: до 15 млн в 2027-м и до 10 млн к 2028 году. Это означает, что ваше любимое кафе в центре, барбершоп или небольшой автосервис с большой вероятностью «вылетят» за этот лимит и будут вынуждены поднять цены на свои услуги, чтобы не работать в убыток.

Рост налогов в России: Почему казна просит еще и кто за это заплатит

Налог на банковские карты и загадка интерчейнджа Еще один «тихий» сюрприз, который законодатели спрятали в пакете налоговых поправок, касается вашего кошелька в самом прямом смысле, ведь с 1 января официально отменена льгота, действовавшая с 2006 года. Теперь операции по обслуживанию банковских карт, процессинг и эквайринг облагаются НДС по новой ставке 22%. Однако для простых граждан оставили небольшую лазейку: переводы через СБП под новый налог не попадают. Впрочем, банковское сообщество сейчас больше волнует не это, а правовая неопределенность, так как эксперты отмечают, что принятый документ оставляет слишком много вопросов, главным из которых стала судьба интерчейнджа — межбанковских расчетов за транзакции. Именно эта комиссия составляет львиную долю стоимости эквайринга (обычно 1–1,5%), тогда как платеж в адрес самой системы (НСПК) занимает ничтожные 0,1–0,2%. Текущая позиция Минфина выглядит двусмысленно: хотя чиновники классифицируют такую деятельность как услугу одного банка другому, четкого решения о включении интерчейнджа в базу для расчета НДС до сих пор не представлено. ЖКХ: двойной удар по платежкам Готовьтесь к тому, что в наступившем году квитанции за коммуналку потяжелеют дважды — правительство утвердило редкую схему двухэтапной индексации тарифов. Первый этап повышения уже официально случился в этом месяце: в платежках отразился новый НДС, прошла небольшая индексация на 1,7%. Ресурсные организации и коммунальщики просто включили новый налог в ваши платежки, переложив финансовую нагрузку на конечного потребителя, чтобы компенсировать собственные налоговые издержки. Впрочем, январские цифры в квитанциях — это только разминка, ведь второе, гораздо более масштабное и ощутимое повышение тарифов запланировано на осень. В октябре их проиндексируют с учетом разогнавшейся инфляции. Эксперты прогнозируют рост на 10–15% в зависимости от региона. Центробанк и антифрод: заблокируют за косой взгляд Банк России, видимо, решил, что лучшая защита ваших средств — это временная невозможность ими воспользоваться, поэтому с января регулятор официально расширил перечень признаков мошеннических операций в два раза — с шести до двенадцати пунктов. Теперь антифрод (система противодействию мошенничеству) работает по принципу тотальной подозрительности. Самым спорным нововведением стала блокировка транзакций при активном телефонном разговоре, так как банки теперь отслеживают длительность звонков и поток смс-сообщений во время перевода. Под автоматический удар алгоритмов попадают и те пользователи, кто недавно сменил мобильное устройство или сим-карту, а также клиенты, чьи контрагенты хотя бы косвенно засветились в теневых базах дропперов (людей с подставными счетами). В сухом остатке уровень цифровой безопасности действительно может вырасти. Но вместе с этим и количество ситуаций, когда вы не можете банально перевести деньги родственникам или знакомым из-за того, что банк «засомневался» в ваших намерениях, в 2026 году также увеличится кратно.

Армия нон-стоп: круглогодичный призыв Привычное понятие «призывная кампания» со строгими календарными рамками окончательно уходит в прошлое. С 1 января в России официально заработала система фактически непрерывного призыва. Военкоматы перевели медицинские и призывные комиссии на круглогодичный режим работы, тем самым лишив потенциальных срочников тех самых «безопасных месяцев» между сезонами, когда раньше можно было выдохнуть и спокойно заняться сбором справок. Теперь государственная машина работает в режиме нон-стоп. Синхронно с этим на полную проектную мощность вышел Единый реестр воинского учета, превративший вручение повесток в неизбежность: теперь электронное уведомление считается врученным автоматически с момента его появления в реестре или на «Госуслугах», а обеспечительные меры в виде запрета на выезд из страны, управления автомобилем и регистрации сделок прилетают уклонисту мгновенно.

Выпить с горя станет дороже: акцизы и повышение МРЦ Если при чтении этой статьи вы решили пережить 2026-й в легком алкогольном анабиозе, скрываясь от новостной повестки, то придется раскошелиться, так как с 1 января вступили в силу новые фискальные правила для рынка спиртного. Очередная плановая индексация ставок акцизов на этиловый спирт, помноженная на рост минимальных розничных цен (МРЦ), заставили поползти вверх ценники на водку, коньяк и бренди. Теперь найти на полках магазинов дешевый легальный алкоголь больше не получится — этот ценовой сегмент фактически уничтожен. Власти традиционно объясняют такую динамику непримиримой борьбой с контрафактом и «паленкой», но для конечного потребителя это выглядит как еще один безальтернативный налог на вредные привычки, который придется платить всем, кто не готов рисковать здоровьем, потребляя суррогат.