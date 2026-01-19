В кинотеатрах Краснодара пожаловались на качество копий «Аватара 3»

В некоторых российских кинотеатрах показывают копию «Аватар: Огонь и пепел», записанную с проектора

Под постом с анонсом картины зрители, посмотревшие блокбастер, пожаловались на плохое качество видео и звука. Многие недовольны тем, что картину, снятую в формате 3Д, показывают в 2D. Хотя предыдущую часть в 2023 году показывали в 3D.

С 15 января в кинотеатрах Краснодара показывают фильм «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кемерона. Третью часть франшизы демонстрируют по так называемому параллельному импорту и под другим названием — «Соната»

Некоторе написали, что в кинотеатре «Монитор СБС» в зале, где был IMAX, качество лучше. Есть и те, кто остался доволен картинкой.

18 января «Коммерсантъ» сообщил, что демонстрируемый в российских кинотеатрах новый «Аватар» — это не полноценный дубликат для проката, а запись с проектора, улучшенная нейросетями. Из-за этого уровень звука и картинки существенно падает.

В Краснодаре «Аватар: Огонь и пепел» показывает только сеть кинотеатров «Монитор». Залы находятся в ТРЦ «СБС», «Красная площадь», «Сити центр», «Новый горизонт» и «Любимово».

Стоимость билетов на утренние и вечерние сеансы составляет от 450 до 1500 рублей.