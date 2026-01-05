В краснодарских кинотеатрах покажут третью часть «Аватара» под кодовым названием

С 15 января в кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм «Аватар: Огонь и пепел» (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 15 в краснодарских кинотеатрах будут показывать фильм «Аватар: Огонь и пепел» под другим названием — «Соната».

«Пламя порождает пепел. Твоя жизнь, где ты сам себе аватар. Это соната», — заявили в описании ленты.

В третьей части, в отличие от двух первых, антогонистами выступят не люди, а злое племя на’ви. Картина познакомит зрителей с двумя новыми кланами: свободолюбивым Тлалимом (Торговцами Ветром), представители которого путешествуют по Пандоре на гигантских летающих существах, похожих на медуз, и воинственным Мангкваном (Народом Пепла). Со вторым главным героям и представителям клана Оматикайя предстоят ожесточенные бои.