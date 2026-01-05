В краснодарских кинотеатрах покажут третью часть «Аватара» под кодовым названием

  • Кадр из трейлера фильма «Аватар: Огонь и пепел» © Скриншот видео с Rutube-канала Movie Release
С 15 января в кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм «Аватар: Огонь и пепел» (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 15 в краснодарских кинотеатрах будут показывать фильм «Аватар: Огонь и пепел» под другим названием — «Соната».

«Пламя порождает пепел. Твоя жизнь, где ты сам себе аватар. Это соната», — заявили в описании ленты. 

В третьей части, в отличие от двух первых, антогонистами выступят не люди, а злое племя на’ви. Картина познакомит зрителей с двумя новыми кланами: свободолюбивым Тлалимом (Торговцами Ветром), представители которого путешествуют по Пандоре на гигантских летающих существах, похожих на медуз, и воинственным Мангкваном (Народом Пепла). Со вторым главным героям и представителям клана Оматикайя предстоят ожесточенные бои. 

Мировая премьера картины состоялась 19 декабря 2025 года. В России фильм должен был выйти в прокат 25 декабря 2025 года, но этого не произошло, так как Ассоциация владельцев кинотеатров отказалась от показа голливудских блокбастеров в январские праздники. Крупнейшие сети будут демонстрировать только отечественное кино и работы независимых зарубежных студий.

Третью часть «Аватара» можно будет увидеть в кинотеатрах «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл» и «Монитор Сити de Luxe».

Как писали Юга.ру, в новом фильме о «Смешариках» покажут парк «Краснодар» и стадион «Ozon Арена».

