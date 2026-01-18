В двух районах Краснодарского края обломки БПЛА повредили важную инфраструктуру. Есть пострадавший

Краснодарский край

В ночь на 18 января Кубань снова подверглась атаке беспилотников

18 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что атаке БПЛА подвергся Туапсинский окргу. Пострадал один человек. Его госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.

Обломки беспилотника повредили административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе — в нем выбило окна. На месте работают оперативные и специальные службы.

В Брюховецком районе обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Фрагменты упали в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет. Аварийная бригада устраняет повреждения линии.

18 января глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о падении обломков беспилотного летательного аппарата на крышу многоквартирного дома в Беслане. Три человека пострадали, из них вдое — дети.

Как писали Юга.ру, 14 января в Ростовской области при атаке БПЛА погиб один человек и четверо получили ранения.

