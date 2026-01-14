В Ростовской области при атаке БПЛА погиб один человек и четверо получили ранения

14 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил , что во время ночной атаки БПЛА четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок получили ранения. Их доставили в больницу. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Также в Ростове-на-Дону в одной из загоревшихся после атаки беспилотников квартир при разборе завалов спасатели обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.

По предварительным данным Слюсаря, ночью из-за атаки дронов загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону. Один пожар потушили, второй локализовали к 5:30 утра.

В многоэтажке в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, в других квартирах разбиты стекла. Помимо этого, в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, еще у одного дома повреждена кровля.



Губернатор отметил, что всего за ночь БПЛА сбили в 10 городах и районах Ростовской области — Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.



Пресс-служба Минобороны России рассказала, что за ночь с 13 на 14 января над Ростовской областью перехватили 25 беспилотников.