В Ростовской области при атаке БПЛА погиб один человек и четверо получили ранения

Ростовская область

Распечатать

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки беспилотников на регион

14 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время ночной атаки БПЛА четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок получили ранения. Их доставили в больницу. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Также в Ростове-на-Дону в одной из загоревшихся после атаки беспилотников квартир при разборе завалов спасатели обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.

Читайте также:

По предварительным данным Слюсаря, ночью из-за атаки дронов загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону. Один пожар потушили, второй локализовали к 5:30 утра.

В многоэтажке в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, в других квартирах разбиты стекла. Помимо этого, в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, еще у одного дома повреждена кровля.

Губернатор отметил, что всего за ночь БПЛА сбили в 10 городах и районах Ростовской области — Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.

Пресс-служба Минобороны России рассказала, что за ночь с 13 на 14 января над Ростовской областью перехватили 25 беспилотников.

Как писали Юга.ру, 13 января в Таганроге ввели режим ЧС и свободное посещение школ после атаки БПЛА. Дроны повредили дома и промпредприятия.

Министерство обороны России Пожары Происшествия Ростов-на-Дону Ростовская область СВО смерть

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодар привезли масштабную выставку художников-метамодернистов. Показываем некоторые работы
В Краснодаре зафиксировали самую холодную ночь за зиму. Какая погода ждет Кубань в ближайшие дни?
В Белореченском районе дом с обрушившейся под снегом крышей признали пригодным для жизни
Возле поселка Веселовка Темрюкского района волонтеры собрали 220 мешков мазута. Оперштаб о них не сообщал
В аэропорту Краснодара пассажиры ждут рейс в Уфу почти сутки. Прокуратура начала проверку
В Ростовской области при атаке БПЛА погиб один человек и четверо получили ранения

Лента новостей

Каждому по Чебурашке!
Сегодня, 14:20 Реклама
Каждому по Чебурашке!
Покупатели «Пятёрочки» могут получить худи, настольные игры и другой мерч со сказочным героем
Жители потерпят?
Вчера, 17:45
Жители потерпят?
Почему власти Краснодара проигрывают битву со снегом
В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру
Вчера, 13:55
В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру

Реклама на сайте