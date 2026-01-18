Жителей Новороссийска попросили не выходить на улицу без острой необходимости

Администрация Новороссийска попросила горожан не выходить из дома без необходимости из-за гололедицы

17 января администрация Новороссийска обратилась к жителям с рекомендацией ограничить выход из своих домов и квартир. Причиной такого обращения стали сложные погодные условия, приведшие к образованию на проезжей части и пешеходных зонах сплошной гололедицы.

Как сообщает городская пресс-служба, слой льда на улицах создает серьезный риск для здоровья горожан, значительно увеличивая вероятность падений и получения травм. Власти просят жителей с пониманием отнестись к вынужденной мере и, если это возможно, оставаться в помещениях.