Жителей Новороссийска попросили не выходить на улицу без острой необходимости

Администрация Новороссийска попросила горожан не выходить из дома без необходимости из-за гололедицы

17 января администрация Новороссийска обратилась к жителям с рекомендацией ограничить выход из своих домов и квартир. Причиной такого обращения стали сложные погодные условия, приведшие к образованию на проезжей части и пешеходных зонах сплошной гололедицы.

Как сообщает городская пресс-служба, слой льда на улицах создает серьезный риск для здоровья горожан, значительно увеличивая вероятность падений и получения травм. Власти просят жителей с пониманием отнестись к вынужденной мере и, если это возможно, оставаться в помещениях.

Кроме того, непогода резко повышает аварийность на дорогах. Автомобилистов призывают воздержаться от использования личного транспорта.

18 января в Краснодкарском крае ожидается переменная облачность без существенных осадков. В Новороссийске, Анапе и Геленджике прогнозируется ветер с порывами до 24-29 м/с. Температура воздуха днем — от -11 °С до -6 °С.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара на голову мужчине упала сосулька.

