Погода в Краснодаре и крае: выходные в регионе будут заснеженными, морозными и ветреными

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани 17-18 января ожидается переменная облачность. В субботу прогнозируют небольшой снег, а в воскресенье — без существенных осадков. На дорогах гололед. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, в горах — 20-25 м/с.

Ночью в регионе мороз окрепнет до -12 °С, а местами при прояснении — до -17 °С. Днем — от -11 °С до -6 °С, на юге края — от -7 °С до -2 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. В начале выходных ожидается снег, а после — без осадков. Ветер усилится до 17-22 м/с, а местами — до 24-29 м/с. Температура воздуха ночью — от -8 °С до -3 °С, днем — от -5 °С до 0 °С.

В Краснодаре в выходные будет облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — от -10 °С до -8 °С, днем — от -5 °С до -3 °С.