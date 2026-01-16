Погода в Краснодаре и крае: выходные в регионе будут заснеженными, морозными и ветреными

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Валерии Дульской, Юга.ру
    © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 17-18 января

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 17-18 января ожидается переменная облачность. В субботу прогнозируют небольшой снег, а в воскресенье — без существенных осадков. На дорогах гололед. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, в горах — 20-25 м/с. 

Геленджик завалило снегом:

Ночью в регионе мороз окрепнет до -12 °С, а местами при прояснении — до -17 °С. Днем — от -11 °С до -6 °С, на юге края — от -7 °С до -2 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. В начале выходных ожидается снег, а после — без осадков. Ветер усилится до 17-22 м/с, а местами — до 24-29 м/с. Температура воздуха ночью — от -8 °С до -3 °С, днем — от -5 °С до 0 °С.

В Краснодаре в выходные будет облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — от -10 °С до -8 °С, днем — от -5 °С до -3 °С.

Как писали Юга.ру, депутат призвал краснодарцев убирать снег вместо фитнеса.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

«Почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет». Краснодарское агентство Ruport запускает курс лекций по рекламе и маркетингу
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете». В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram
В Краснодаре экс-директор детского центра забирал премии у педагогов. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии
Краснодарский суд оштрафовал учителя, который на уроке назвал русских «свиньями»
Погода в Краснодаре и крае: выходные в регионе будут заснеженными, морозными и ветреными
В Краснодарском крае определили места для крещенских купаний. Некоторые купели находятся на пляжах

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Вчера, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Геленджик завалило снегом
Сегодня, 12:08
Геленджик завалило снегом
Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Сегодня, 12:24
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Под Краснодаром откроют новый полигон

Реклама на сайте