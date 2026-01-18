Из-за морозов в парках Краснодара временно закрыли часть аттракционов

17 января телеграм-канал «Краснодарские парки» сообщил, что при стабильной минусовой температуре часть аттракционов в четырех популярных местах отдыха не будет работать. Ограничения коснутся объектов «Городского сада», «Чистяковской рощи», «Солнечного острова» и парке имени 30-летия Победы.

Как пояснили в учреждении, такое решение связано с особым режимом эксплуатации оборудования в зимних условиях и продиктовано, в первую очередь, соображениями безопасности.