Из-за морозов в парках Краснодара временно закрыли часть аттракционов
В краснодарских парках приостановили работу каруселей из-за сильных холодов
17 января телеграм-канал «Краснодарские парки» сообщил, что при стабильной минусовой температуре часть аттракционов в четырех популярных местах отдыха не будет работать. Ограничения коснутся объектов «Городского сада», «Чистяковской рощи», «Солнечного острова» и парке имени 30-летия Победы.
Как пояснили в учреждении, такое решение связано с особым режимом эксплуатации оборудования в зимних условиях и продиктовано, в первую очередь, соображениями безопасности.
Читайте также:
Причиной остановки конкретных аттракционов стали прямые указания в их технической документации, которая запрещает использование механизмов в условиях низких температур. Эксплуатация в мороз может привести к повышенному износу, сбоям в работе и, как следствие, к небезопасной ситуации для посетителей.
Администрация принесла извинения гостям за возможные неудобства и призвала следить за актуальной информацией.
Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» установили новую скульптуру.