Из-за морозов в парках Краснодара временно закрыли часть аттракционов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Vladimir Chake, pexels.com
    © Фото Vladimir Chake, pexels.com

В краснодарских парках приостановили работу каруселей из-за сильных холодов

17 января телеграм-канал «Краснодарские парки» сообщил, что при стабильной минусовой температуре часть аттракционов в четырех популярных местах отдыха не будет работать. Ограничения коснутся объектов «Городского сада», «Чистяковской рощи», «Солнечного острова» и парке имени 30-летия Победы.

Как пояснили в учреждении, такое решение связано с особым режимом эксплуатации оборудования в зимних условиях и продиктовано, в первую очередь, соображениями безопасности.

Читайте также:

Причиной остановки конкретных аттракционов стали прямые указания в их технической документации, которая запрещает использование механизмов в условиях низких температур. Эксплуатация в мороз может привести к повышенному износу, сбоям в работе и, как следствие, к небезопасной ситуации для посетителей.

Администрация принесла извинения гостям за возможные неудобства и призвала следить за актуальной информацией.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» установили новую скульптуру.

Безопасность Краснодар Парки Погода

Новости

Из-за морозов в парках Краснодара временно закрыли часть аттракционов
В двух районах Краснодарского края обломки БПЛА повредили важную инфраструктуру. Есть пострадавший
Генпрокуратура добилась конфискации имущества экс-мэра Сочи и его сообщников на 1,6 млрд рублей
В Краснодаре ищут музыкантов для выступления на фестивале южной сцены. Какие условия?
Вышел трейлер спортивной драмы «Битва моторов» с Юрой Борисовым. Это фильм про первый серийный российский автомобиль
В краснодарском «Одном театре» расскажут о постмодернизме в культуре России

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
15 января, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Геленджик завалило снегом
16 января, 12:08
Геленджик завалило снегом
Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
16 января, 12:24
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Под Краснодаром откроют новый полигон

Реклама на сайте