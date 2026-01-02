В парке «Краснодар» установили новую скульптуру

Официальный комментарий к появлению арт-объекта весьма лаконичен: «Новая точка притяжения в парке — Гайя».

Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал фотографии новой скульптуры, которая установлена в секции под названием «Парк облаков».

Автора скульптуры администрация парка не называет, но при этом очевидно сходство многометрового монумента с миниатюрой «Гея, Богиня Земли», выполненной в 2017 году итальянским скульптором Лоренцо Куинном.

Напомним, что Юга довольно подробно освещали начало работ по установке этой скульптуры в парке «Краснодар».