В парке «Краснодар» установили новую скульптуру

Краснодарский край

  • Скульптура «Гайа» в «Парке облаков» парка «Краснодар» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», t.me/parkkrd
    Скульптура «Гайа» в «Парке облаков» парка «Краснодар» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», t.me/parkkrd

Администрация парка «Краснодар» объявила о появлении нового арт-объекта – скульптуры «Гайя»

Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал фотографии новой скульптуры, которая установлена в секции под названием «Парк облаков».

Официальный комментарий к появлению арт-объекта весьма лаконичен: «Новая точка притяжения в парке — Гайя».

Автора скульптуры администрация парка не называет, но при этом очевидно сходство многометрового монумента с миниатюрой «Гея, Богиня Земли», выполненной в 2017 году итальянским скульптором Лоренцо Куинном.

Напомним, что Юга довольно подробно освещали начало работ по установке этой скульптуры в парке «Краснодар».

Также напомним, что парк и стадион «Краснодар» станут одним из мест действия полнометражных «Смешариков».

