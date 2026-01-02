В парке «Краснодар» установили новую скульптуру
Администрация парка «Краснодар» объявила о появлении нового арт-объекта – скульптуры «Гайя»
Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал фотографии новой скульптуры, которая установлена в секции под названием «Парк облаков».
Официальный комментарий к появлению арт-объекта весьма лаконичен: «Новая точка притяжения в парке — Гайя».
Автора скульптуры администрация парка не называет, но при этом очевидно сходство многометрового монумента с миниатюрой «Гея, Богиня Земли», выполненной в 2017 году итальянским скульптором Лоренцо Куинном.
Напомним, что Юга довольно подробно освещали начало работ по установке этой скульптуры в парке «Краснодар».
Также напомним, что парк и стадион «Краснодар» станут одним из мест действия полнометражных «Смешариков».