В Краснодарском крае определили места для крещенских купаний. Некоторые купели находятся на пляжах

В разных районах Краснодарского края пройдут крещенские купания 18 и 19 января. Делимся списком мест

В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать праздник Крещение Господне. По традиции в этот день принято совершать купание в проруби или открытых водоемах. Юга.ру узнали, где в Краснодарском крае можно окунуться на Крещение. В Сочи откроют 10 мест для дневного и ночного купания в четырех районах города. Власти обещают обеспечить меры безопасности.

Список мест и расписание: Адлерский район: с 23:00 18 января до 02:00 19 января — пляж «Чайка 1»;

18-19 января с 14:00 до 04:00 и 19 января с 07:00 до 20:00 — озеро Rosa Beach на курорте «Роза Хутор». Хостинский район: 19 января с 11:00 до 13:00 — пляж «Волна»;

19 января с 14:00 до 16:00 — база отдыха «Вертолетчик» на улице Джапаридзе, 53/5а. Центральный район: 19 января с 00:00 до 02:00 — пляж «Маяк». Лазаревский район: 18-19 января с 21:00 до 01:00 — река Куапсе, село Мамедова Щель, улица Ручейная, 7;

18-19 января с 23:30 до 02:00 — пляж «Багратион»;

19 января с 12:00 до 15:00 — пляж «Головинка — правая сторона»;

19 января с 6:00 до 9:00 — святой источник святителя Пантелеймона, поселок Солохаул, улица Кошмана, 10;

18-19 января с 22:00 до 01:00 — река Чухукт, микрорайон Каткова Щель.

В Геленджике будет семь мест для купания — они откроются 18 января в 22:00.

Список мест: Центральный пляж;

Тонкий Мыс, пляж «Тихая гавань»;

село Кабардинка, Центральный пляж;

село Архипо-Осиповка, набережная;

Дивноморский округ, село Возрождение, река Жане;

Пшадский округ, хутор Бетта, Центральный пляж;

село Пшада, купель Прихода храма святого Великомученика Дмитрия Солунского (начало в 23:00).

На всех пунктах будут дежурить врачи, спасатели и охрана. На Центральном пляже Геленджика будет стоять автобус для переодевания. Люди смогу согреться горячем чаем

В Новороссийске организуют шесть мест для водосвятия. Они начнут работу 18 января в 22:00 и закончат 19 января в 6:00.

Список мест: Центральный городской пляж;

пляж «Суджукская коса»;

пляж «Алексино»;

пляж «Нептун»;

озеро Абрау в селе Абрау-Дюрсо;

святой источник во имя Святого Иоанна Крестителя «Святая ручка».

В Анапе купания будут проходить в двух купелях храмов. Места оборудуют палатками для переодевания и пунктами обогрева. Будут дежурить врачи скорой помощи, спасатели и полиция.

Список мест: 18 января с 11:00 до 02:00 и 19 января с 11:00 до 19:00 — купель в Крещенском парке;

18 января с 11:00 до 02:00 — купель у Свято-Никольского храма в станице Благовещенской.

В Краснодаре пройдут крещенские купания: Делимся списком адресов

Напомним, в 2025 году на пляже Анапы организовали крещенские купания несмотря на разлив нефти в Черном море, произошедший в декабре 2024 года. В Горячем Ключе также будет два места для крещенских купаний. На пунктах поставят отапливаемые палатки с лавочками и вешалками для одежды.

Список мест и расписание: 18-19 января с 15:00 до 02:00 — озеро в Городском парке культуры и отдыха;

19 января с 8:00 — бассейн при храме Феодоровской иконы Божией Матери, улица Карбышева, 9.

В Абинском районе подготовят три купели. Будут дежурить врачи и спасатели.

Список мест и расписание: 18 января с 22:30 до 3:00 и 19 января с 8:00 до 15:00 — купель на южной на территории родника за «Тарзанкой» справа от дороги (координаты 44°49’27.8 38°09’04.5);

19 января с 00:00 до 16:00 — купель на территории храма в поселке Ахтырском, переулок Асадова, 3;

19 января с 00:00 до 02:00 — купель «Казачий родник» в станице Холмской, на улице Ростовской, 1.

В Ейском районе официальных мест для крещенских купаний не будет — власти объяснили это участившимися случаями объявления беспилотной опасности, а также неблагоприятными погодными условиями. Администрация района просит жителей воздержаться от омовений в водах Азовского моря, Таганрогского и Ясенского заливов, Ейского лимана. В открытых водах Туапсинского района также не получится искупаться в связи с плохими погодными условиями — штормом и подъемом уровней воды в реках, а также угрозы атаки БПЛА. Власти заявили, что совершить омовение можно будет в храмах округа, однако, адреса не уточнили.