В Краснодарском крае определили места для крещенских купаний. Некоторые купели находятся на пляжах
В разных районах Краснодарского края пройдут крещенские купания 18 и 19 января. Делимся списком мест
В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать праздник Крещение Господне. По традиции в этот день принято совершать купание в проруби или открытых водоемах. Юга.ру узнали, где в Краснодарском крае можно окунуться на Крещение.
В Сочи откроют 10 мест для дневного и ночного купания в четырех районах города. Власти обещают обеспечить меры безопасности.
Адлерский район:
- с 23:00 18 января до 02:00 19 января — пляж «Чайка 1»;
- 18-19 января с 14:00 до 04:00 и 19 января с 07:00 до 20:00 — озеро Rosa Beach на курорте «Роза Хутор».
Хостинский район:
- 19 января с 11:00 до 13:00 — пляж «Волна»;
- 19 января с 14:00 до 16:00 — база отдыха «Вертолетчик» на улице Джапаридзе, 53/5а.
Центральный район:
- 19 января с 00:00 до 02:00 — пляж «Маяк».
Лазаревский район:
- 18-19 января с 21:00 до 01:00 — река Куапсе, село Мамедова Щель, улица Ручейная, 7;
- 18-19 января с 23:30 до 02:00 — пляж «Багратион»;
- 19 января с 12:00 до 15:00 — пляж «Головинка — правая сторона»;
- 19 января с 6:00 до 9:00 — святой источник святителя Пантелеймона, поселок Солохаул, улица Кошмана, 10;
- 18-19 января с 22:00 до 01:00 — река Чухукт, микрорайон Каткова Щель.
В Геленджике будет семь мест для купания — они откроются 18 января в 22:00.
- Центральный пляж;
- Тонкий Мыс, пляж «Тихая гавань»;
- село Кабардинка, Центральный пляж;
- село Архипо-Осиповка, набережная;
- Дивноморский округ, село Возрождение, река Жане;
- Пшадский округ, хутор Бетта, Центральный пляж;
- село Пшада, купель Прихода храма святого Великомученика Дмитрия Солунского (начало в 23:00).
На всех пунктах будут дежурить врачи, спасатели и охрана. На Центральном пляже Геленджика будет стоять автобус для переодевания. Люди смогу согреться горячем чаем
В Новороссийске организуют шесть мест для водосвятия. Они начнут работу 18 января в 22:00 и закончат 19 января в 6:00.
- Центральный городской пляж;
- пляж «Суджукская коса»;
- пляж «Алексино»;
- пляж «Нептун»;
- озеро Абрау в селе Абрау-Дюрсо;
- святой источник во имя Святого Иоанна Крестителя «Святая ручка».
В Анапе купания будут проходить в двух купелях храмов. Места оборудуют палатками для переодевания и пунктами обогрева. Будут дежурить врачи скорой помощи, спасатели и полиция.
- 18 января с 11:00 до 02:00 и 19 января с 11:00 до 19:00 — купель в Крещенском парке;
- 18 января с 11:00 до 02:00 — купель у Свято-Никольского храма в станице Благовещенской.
В Краснодаре пройдут крещенские купания:
Напомним, в 2025 году на пляже Анапы организовали крещенские купания несмотря на разлив нефти в Черном море, произошедший в декабре 2024 года.
В Горячем Ключе также будет два места для крещенских купаний. На пунктах поставят отапливаемые палатки с лавочками и вешалками для одежды.
- 18-19 января с 15:00 до 02:00 — озеро в Городском парке культуры и отдыха;
- 19 января с 8:00 — бассейн при храме Феодоровской иконы Божией Матери, улица Карбышева, 9.
В Абинском районе подготовят три купели. Будут дежурить врачи и спасатели.
- 18 января с 22:30 до 3:00 и 19 января с 8:00 до 15:00 — купель на южной на территории родника за «Тарзанкой» справа от дороги (координаты 44°49’27.8 38°09’04.5);
- 19 января с 00:00 до 16:00 — купель на территории храма в поселке Ахтырском, переулок Асадова, 3;
- 19 января с 00:00 до 02:00 — купель «Казачий родник» в станице Холмской, на улице Ростовской, 1.
В Ейском районе официальных мест для крещенских купаний не будет — власти объяснили это участившимися случаями объявления беспилотной опасности, а также неблагоприятными погодными условиями.
Администрация района просит жителей воздержаться от омовений в водах Азовского моря, Таганрогского и Ясенского заливов, Ейского лимана.
В открытых водах Туапсинского района также не получится искупаться в связи с плохими погодными условиями — штормом и подъемом уровней воды в реках, а также угрозы атаки БПЛА. Власти заявили, что совершить омовение можно будет в храмах округа, однако, адреса не уточнили.
Как писали Юга.ру, 7 января в Юбилейном микрорайоне Краснодара состоялся крестный ход. Его посетили 200 человек.