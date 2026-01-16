В Краснодарском крае определили места для крещенских купаний. Некоторые купели находятся на пляжах

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В разных районах Краснодарского края пройдут крещенские купания 18 и 19 января. Делимся списком мест

В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать праздник Крещение Господне. По традиции в этот день принято совершать купание в проруби или открытых водоемах. Юга.ру узнали, где в Краснодарском крае можно окунуться на Крещение. 

В Сочи откроют 10 мест для дневного и ночного купания в четырех районах города. Власти обещают обеспечить меры безопасности. 

Список мест и расписание:

Адлерский район:

  • с 23:00 18 января до 02:00 19 января — пляж «Чайка 1»;
  • 18-19 января с 14:00 до 04:00 и 19 января с 07:00 до 20:00 — озеро Rosa Beach на курорте «Роза Хутор». 

Хостинский район:

  • 19 января с 11:00 до 13:00 — пляж «Волна»;
  • 19 января с 14:00 до 16:00 — база отдыха «Вертолетчик» на улице Джапаридзе, 53/5а.

Центральный район:

  • 19 января с 00:00 до 02:00 — пляж «Маяк».

Лазаревский район:

  • 18-19 января с 21:00 до 01:00 — река Куапсе, село Мамедова Щель, улица Ручейная, 7;
  • 18-19 января с 23:30 до 02:00 — пляж «Багратион»;
  • 19 января с 12:00 до 15:00 — пляж «Головинка — правая сторона»;
  • 19 января с 6:00 до 9:00 — святой источник святителя Пантелеймона, поселок Солохаул, улица Кошмана, 10;
  • 18-19 января с 22:00 до 01:00 — река Чухукт, микрорайон Каткова Щель.

В Геленджике будет семь мест для купания — они откроются 18 января в 22:00.

Список мест:
  • Центральный пляж;
  • Тонкий Мыс, пляж «Тихая гавань»;
  • село Кабардинка, Центральный пляж;
  • село Архипо-Осиповка, набережная;
  • Дивноморский округ, село Возрождение, река Жане;
  • Пшадский округ, хутор Бетта, Центральный пляж;
  • село Пшада, купель Прихода храма святого Великомученика Дмитрия Солунского (начало в 23:00).

На всех пунктах будут дежурить врачи, спасатели и охрана. На Центральном пляже Геленджика будет стоять автобус для переодевания. Люди смогу согреться горячем чаем

В Новороссийске организуют шесть мест для водосвятия. Они начнут работу 18 января в 22:00 и закончат 19 января в 6:00.

Список мест:
  • Центральный городской пляж;
  • пляж «Суджукская коса»;
  • пляж «Алексино»;
  • пляж «Нептун»;
  • озеро Абрау в селе Абрау-Дюрсо;
  • святой источник во имя Святого Иоанна Крестителя «Святая ручка».

В Анапе купания будут проходить в двух купелях храмов. Места оборудуют палатками для переодевания и пунктами обогрева. Будут дежурить врачи скорой помощи, спасатели и полиция.

Список мест:
  • 18 января с 11:00 до 02:00 и 19 января с 11:00 до 19:00 — купель в Крещенском парке;
  • 18 января с 11:00 до 02:00 — купель у Свято-Никольского храма в станице Благовещенской.

В Краснодаре пройдут крещенские купания:

Напомним, в 2025 году на пляже Анапы организовали крещенские купания несмотря на разлив нефти в Черном море, произошедший в декабре 2024 года.

В Горячем Ключе также будет два места для крещенских купаний. На пунктах поставят отапливаемые палатки с лавочками и вешалками для одежды.

Список мест и расписание:
  • 18-19 января с 15:00 до 02:00 — озеро в Городском парке культуры и отдыха;
  • 19 января с 8:00 — бассейн при храме Феодоровской иконы Божией Матери, улица Карбышева, 9.

В Абинском районе подготовят три купели. Будут дежурить врачи и спасатели.

Список мест и расписание:
  • 18 января с 22:30 до 3:00 и 19 января с 8:00 до 15:00 — купель на южной на территории родника за «Тарзанкой» справа от дороги (координаты 44°49’27.8 38°09’04.5);
  • 19 января с 00:00 до 16:00 — купель на территории храма в поселке Ахтырском, переулок Асадова, 3;
  • 19 января с 00:00 до 02:00 — купель «Казачий родник» в станице Холмской, на улице Ростовской, 1.

В Ейском районе официальных мест для крещенских купаний не будет — власти объяснили это участившимися случаями объявления беспилотной опасности, а также неблагоприятными погодными условиями. 

Администрация района просит жителей воздержаться от омовений в водах Азовского моря, Таганрогского и Ясенского заливов, Ейского лимана.

В открытых водах Туапсинского района также не получится искупаться в связи с плохими погодными условиями — штормом и подъемом уровней воды в реках, а также угрозы атаки БПЛА. Власти заявили, что совершить омовение можно будет в храмах округа, однако, адреса не уточнили.

Как писали Юга.ру, 7 января в Юбилейном микрорайоне Краснодара состоялся крестный ход. Его посетили 200 человек.

Абинский район Анапа Геленджик Горячий Ключ Ейский район Новороссийск Праздники Религия РПЦ Туапсинский район

Новости

«Почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет». Краснодарское агентство Ruport запускает курс лекций по рекламе и маркетингу
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете». В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram
В Краснодаре экс-директор детского центра забирал премии у педагогов. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии
Краснодарский суд оштрафовал учителя, который на уроке назвал русских «свиньями»
Погода в Краснодаре и крае: выходные в регионе будут заснеженными, морозными и ветреными
В Краснодарском крае определили места для крещенских купаний. Некоторые купели находятся на пляжах

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Вчера, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Геленджик завалило снегом
Сегодня, 12:08
Геленджик завалило снегом
Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Сегодня, 12:24
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Под Краснодаром откроют новый полигон

Реклама на сайте