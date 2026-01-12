В Краснодаре пройдут крещенские купания. Делимся списком адресов

12 января пресс-служба Кубанской митрополии опубликовала список мест, где в Краснодаре организуют купания. Они пройдут 18 и 19 января, когда весь православный мир отмечает великий праздник — Святое Богоявление, также известное как Крещение Господне.

Мужчинам традиционно советуют заходить в воду в длинных рубахах, женщинам — в просторных платьях или сорочках.