В Краснодаре пройдут крещенские купания. Делимся списком адресов
Православные жители Краснодара 19 января отметят Крещение Господне. Рассказываем, где пройдут купания
12 января пресс-служба Кубанской митрополии опубликовала список мест, где в Краснодаре организуют купания. Они пройдут 18 и 19 января, когда весь православный мир отмечает великий праздник — Святое Богоявление, также известное как Крещение Господне.
Мужчинам традиционно советуют заходить в воду в длинных рубахах, женщинам — в просторных платьях или сорочках.
Список адресов:
- 18 января с 16:00 до 01:00 и 19 января с 08:30 до 15:00 на улице Березанской, 89 — купель храма Архистратига Михаила;
- 18 января с 23:30 и 19 января до 16:00 — купель на территории Свято-Георгиевского храма хутора Ленина;
- 18 января с 12:00 и 19 января до 18:00 — территория храма Богоявления Господня в поселке Пригородном;
- 18 января с 12:00 и 19 января до 23:00 — территория парка Владыки Исидора в станице Старокурской;
- 18 января с 19:00 до 01:00 и 19 января 10:30 до 15:00 на улице Средней, 84/1 — купель храма Святого Николая Чудотворца на Садах;
- 19 января с 10:00 до 15:00 на улице Старокубанской, 40/2 — берег озера Старая Кубань;
- 19 января на улице Рождественской Набережной, 1 — берег реки Кубани у храма Рождества Христова;
- 19 января с 11:00 до 13:00 19 в хуторе Копанском на улице Березовой, 19 — купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;
- 19 января с 11:00 до 17:00 в поселке Краснодарском на улице Ивана Лотышева, 5 — купель на территории семейной базы отдыха «Бухта»;
- 19 января в поселке Рубероидного завода на улице Бойлерной, 78 — бассейн на территории храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»;
- 19 января в станице Елизаветинской на улице Винника, 40 — купель Свято-Покровского храма.
Как писали Юга.ру, 7 января в Юбилейном микрорайоне Краснодара состоялся крестный ход. Его посетили 200 человек.
