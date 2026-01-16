Под Краснодаром браконьеры стреляли в лебедей. Одна птица погибла, второй провели операцию

Недалеко от Краснодара были найдены два лебедя с огнестрельными ранениями. Полиция проводит проверку

15 января реабилитационный центр для птиц «Жемчужная» сообщил о двух найденных лебедях с огнестрельными ранениями вблизи Краснодара.

По данным зоозащитников, птицы запутались с в браконьерских сетях и тогда по ним начали стрелять. Лебедей обнаружил мужчина, который в дальнейшем связался с сотрудниками центра и повез птиц в клинику.

Один лебедь погиб, второму удалось выжить, однако пернатому предстоит долгий путь восстановления — у него диагностировали три перелома крыла и гематому. Птице провели операцию, ее состояние стабильное, но могут возникнуть осложнения.