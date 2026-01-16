Под Краснодаром браконьеры стреляли в лебедей. Одна птица погибла, второй провели операцию

Недалеко от Краснодара были найдены два лебедя с огнестрельными ранениями. Полиция проводит проверку

15 января реабилитационный центр для птиц «Жемчужная» сообщил о двух найденных лебедях с огнестрельными ранениями вблизи Краснодара. 

По данным зоозащитников, птицы запутались с в браконьерских сетях и тогда по ним начали стрелять. Лебедей обнаружил мужчина, который в дальнейшем связался с сотрудниками центра и повез птиц в клинику. 

Один лебедь погиб, второму удалось выжить, однако пернатому предстоит долгий путь восстановления — у него диагностировали три перелома крыла и гематому. Птице провели операцию, ее состояние стабильное, но могут возникнуть осложнения.

Жители разных районов Краснодарского края обнаружили тысячи трупов голубей:

Мужчина, нашедший лебедей, написал заявление в полицию. Сотрудники ведомства проведут экспертизу погибшего лебедя, чтобы установить обстоятельства произошедшего. 

Сейчас все желающие могут помочь центру и выжившему лебедю, сделав пожертвование. 

Как писали Юга.ру, в феврале 2025 года в Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана. В краснокнижную птицу пытались стрелять.

