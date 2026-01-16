Сбежавшую от домашнего насилия ингушку выпустили из полиции. СК возбудил дело против ее родственников
Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело после жалобы Айны Манькиевой на насилие со стороны родственников
Предыстория. 15 января московские полицейские задержали ингушку Айну Манькиеву по обвинению в краже и хотели выдать ее родственникам.
21-летняя девушка много лет подвергалась домашнему насилию, а в апреле 2025 года ей удалось сбежать в Москву.
15 января пресс-служба Следственного комитета Ингушетии сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении родственников Айны Манькиевой.
Это произошло после требования и заявления в полицию самой девушки. В документе Айна упомянула насилие со стороны родственников, в том числе сексуализированное, а также ложное обвинение в краже. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления по отношению к девушке.
Известно, что после задержания Айна провела в полиции всю ночь. В отделе девушку два часа допрашивали сотрудники ведомства, а также сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.
Правозащитная группа «Марем» сообщила, что были установлены подробности задержания и возбуждения уголовного дела о краже. 6 августа 2025 года мать Айны написала заявление в полицию, где обвинила девушку в краже 20 тыс. рублей. Однако, как было известно ранее, Айна сбежала из Ингушетии без денег и паспорта.
«Насильно замужем»:
Правозащитная группа «СК SOS» объяснила, почему Айну объявили в розыск по статье о краже только в 2026 году. Дело в том, что девушка — инвалид по зрению и ей положена пенсия, которую в Ингушетии забирали родственники. После побега Айны, члены ее семьи на протяжении полугода продолжали получать за нее пенсионные выплаты.
Уже в Москве правозащитники помогли Айне получить медицинскую помощь и восстановить документы, а в ноябре девушка оформила дебетовую карту и стала получать пенсию самостоятельно.
Сейчас Айну выпустили из отдела полиции. Она записала видео, где рассказала «Осторожно Media», что находится в безопасности и ее жизни ничего не угрожает. Также девушка поблагодарила всех, кто переживал за ее жизнь, писал и звонил.
Помимо этого Айна написала заявление с требованием предоставить ей государственную защиту. Она боится, что ее будут искать родственники или члены вирда баталхаджинцев, к которому себя относит ее семья.
Также девушка рассказала о распространенных случаях инцеста у баталхаджинцев и упомянула угрозы со стороны брата:
«Мне мой брат сказал, что когда я выйду замуж, а мужа не будет дома, он ко мне придет».
