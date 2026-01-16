Сбежавшую от домашнего насилия ингушку выпустили из полиции. СК возбудил дело против ее родственников

Предыстория. 15 января московские полицейские задержали ингушку Айну Манькиеву по обвинению в краже и хотели выдать ее родственникам.



21-летняя девушка много лет подвергалась домашнему насилию, а в апреле 2025 года ей удалось сбежать в Москву.

15 января пресс-служба Следственного комитета Ингушетии сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении родственников Айны Манькиевой.

Это произошло после требования и заявления в полицию самой девушки. В документе Айна упомянула насилие со стороны родственников, в том числе сексуализированное, а также ложное обвинение в краже. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления по отношению к девушке.

Известно, что после задержания Айна провела в полиции всю ночь. В отделе девушку два часа допрашивали сотрудники ведомства, а также сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.

Правозащитная группа «Марем» сообщила, что были установлены подробности задержания и возбуждения уголовного дела о краже. 6 августа 2025 года мать Айны написала заявление в полицию, где обвинила девушку в краже 20 тыс. рублей. Однако, как было известно ранее, Айна сбежала из Ингушетии без денег и паспорта.