Сбежавшую от домашнего насилия ингушку выпустили из полиции. СК возбудил дело против ее родственников

Ингушетия, Вся Россия

    © Скриншот фото из телеграм-канала «Марем»

Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело после жалобы Айны Манькиевой на насилие со стороны родственников

Предыстория. 15 января московские полицейские задержали ингушку Айну Манькиеву по обвинению в краже и хотели выдать ее родственникам. 

21-летняя девушка много лет подвергалась домашнему насилию, а в апреле 2025 года ей удалось сбежать в Москву. 

15 января пресс-служба Следственного комитета Ингушетии сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении родственников Айны Манькиевой. 

Это произошло после требования и заявления в полицию самой девушки. В документе Айна упомянула насилие со стороны родственников, в том числе сексуализированное, а также ложное обвинение в краже. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления по отношению к девушке. 

Известно, что после задержания Айна провела в полиции всю ночь. В отделе девушку два часа допрашивали сотрудники ведомства, а также сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. 

Правозащитная группа «Марем» сообщила, что были установлены подробности задержания и возбуждения уголовного дела о краже. 6 августа 2025 года мать Айны написала заявление в полицию, где обвинила девушку в краже 20 тыс. рублей. Однако, как было известно ранее, Айна сбежала из Ингушетии без денег и паспорта.

«Насильно замужем»:

Правозащитная группа «СК SOS» объяснила, почему Айну объявили в розыск по статье о краже только в 2026 году. Дело в том, что девушка — инвалид по зрению и ей положена пенсия, которую в Ингушетии забирали родственники. После побега Айны, члены ее семьи на протяжении полугода продолжали получать за нее пенсионные выплаты. 

Уже в Москве правозащитники помогли Айне получить медицинскую помощь и восстановить документы, а в ноябре девушка оформила дебетовую карту и стала получать пенсию самостоятельно. 

Сейчас Айну выпустили из отдела полиции. Она записала видео, где рассказала «Осторожно Media», что находится в безопасности и ее жизни ничего не угрожает. Также девушка поблагодарила всех, кто переживал за ее жизнь, писал и звонил. 

Помимо этого Айна написала заявление с требованием предоставить ей государственную защиту. Она боится, что ее будут искать родственники или члены вирда баталхаджинцев, к которому себя относит ее семья. 

Также девушка рассказала о распространенных случаях инцеста у баталхаджинцев и упомянула угрозы со стороны брата:

«Мне мой брат сказал, что когда я выйду замуж, а мужа не будет дома, он ко мне придет»

