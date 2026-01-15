В Москве задержали жительницу Ингушетии, сбежавшую от домашнего насилия. Ее хотят выдать родственникам
Московские оперативники грозятся насильно передать родственникам ингушку Айну Манькиеву. На родине она подвергалась побоям и эксплуатации
15 января правозащитная группа «Марем» сообщила, что в московские полицейские хотят незаконно передать ингушку родственникам. 21-летняя девушка много лет подвергалась домашнему насилию.
Айна Манькиева инвалид по зрению из многодетной семьи. пПосле побоев и эксплуатации со стороны родственников она заболела и не выходила из дома 8 месяцев, а некоторые случаи насилия могли стоить ей жизни.
Айна сбежала из Ингушетии в Москву 28 апреля 2025 года. Тогда же ее объявили в розыск родственники как без вести пропавшую. В мае девушка записала видео, в котором рассказала, что с ней все в порядке и не нужно ее искать.
15 января Айну задержали в Москве по подозрению в краже (ст. 158 УК РФ). Однако по словам правозащитников, у девушки не было украденных вещей. Теперь полицейские планируют передать ингушку родственникам в республику.
«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:
Правозащитники отметили, что семья Айны — баталхаджинцы — члены закрытого религиозного братства в Ингушетии, насчитывающего, по данным из открытых источников, около 15 тыс. человек. Правила жизни в таких семьях, особенно для женщин, суровые — например, девочкам делают обрезание.
В «Марем» также подчеркнули, что отец Айны в 2012 году привлекался к уголовной ответственности за попытку продать двухлетнего ребенка за 50 тыс. рублей.
Правозащитники переживают за жизнь Айны и боятся, что она повторит историю Седы Сулеймановой, которая в 2022 году сбежала от родственников в Санкт-Петербург из-за угрозы «убийства чести» и насильного желания выдать ее замуж. В 2023 году ее задержали по подозрению в краже, с 2024 года о ее местонахождении ничего не известно, а в июне 2025 года МВД России объявило Седу в розыск как «без вести пропавшую».
