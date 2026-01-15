В Москве задержали жительницу Ингушетии, сбежавшую от домашнего насилия. Ее хотят выдать родственникам

15 января правозащитная группа «Марем» сообщила, что в московские полицейские хотят незаконно передать ингушку родственникам. 21-летняя девушка много лет подвергалась домашнему насилию.

Айна Манькиева инвалид по зрению из многодетной семьи. пПосле побоев и эксплуатации со стороны родственников она заболела и не выходила из дома 8 месяцев, а некоторые случаи насилия могли стоить ей жизни.

Айна сбежала из Ингушетии в Москву 28 апреля 2025 года. Тогда же ее объявили в розыск родственники как без вести пропавшую. В мае девушка записала видео, в котором рассказала, что с ней все в порядке и не нужно ее искать.

15 января Айну задержали в Москве по подозрению в краже (ст. 158 УК РФ). Однако по словам правозащитников, у девушки не было украденных вещей. Теперь полицейские планируют передать ингушку родственникам в республику.