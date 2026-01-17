Вышел трейлер спортивной драмы «Битва моторов» с Юрой Борисовым. Это фильм про первый серийный российский автомобиль

Вся Россия

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Битва моторов» © Скриншот видео с Rutube-канала «Про СССР»
    Кадр из трейлера к фильму «Битва моторов» © Скриншот видео с Rutube-канала «Про СССР»

В сети появился первый трейлер «Битвы моторов» с Юрой Борисовым, Иваном Янковским и Паулиной Андреевой (12+)

Опубликован первый трейлер спортивной исторической драмы «Битва моторов», снятой режиссером Ильей Маланиным. Картина основана на реальных событиях начала XX века. Съемки велись в Санкт-Петербурге.

В центре сюжета — история создания и триумфа одного из первых российских серийных автомобилей. Действие переносит зрителя в 1908 год, где талантливый инженер Дмитрий Бондарев и предприниматель Андрей Нагель объединяют усилия, чтобы дать жизнь революционному для своего времени проекту — автомобилю «Руссо-Балт». Чтобы доказать миру состоятельность и превосходство своей разработки, Нагель решается на смелый шаг — он отправляется покорять одну из самых престижных гонок того времени, Ралли Монако.

Читайте также:

В фильме снялись Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева. Лента рассказывает не только об инженерном прорыве, но и о личном мужестве, амбициях и борьбе за признание на международной арене в эпоху технологических и социальных перемен.

Премьера фильма запланирована на 8 октября 2026 года.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. В фильме снялись Мэтт Деймон, Том Холланд и Энн Хэтэуэй.

Афиша Кино отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре ищут музыкантов для выступления на фестивале южной сцены. Какие условия?
Вышел трейлер спортивной драмы «Битва моторов» с Юрой Борисовым. Это фильм про первый серийный российский автомобиль
В краснодарском «Одном театре» расскажут о постмодернизме в культуре России
В Краснодаре открылась выставка «Навстречу Солнцу»
«Почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет». Краснодарское агентство Ruport запускает курс лекций по рекламе и маркетингу
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете». В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
15 января, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Геленджик завалило снегом
Вчера, 12:08
Геленджик завалило снегом
Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Вчера, 12:24
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Под Краснодаром откроют новый полигон

Реклама на сайте