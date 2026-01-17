Вышел трейлер спортивной драмы «Битва моторов» с Юрой Борисовым. Это фильм про первый серийный российский автомобиль
В сети появился первый трейлер «Битвы моторов» с Юрой Борисовым, Иваном Янковским и Паулиной Андреевой (12+)
Опубликован первый трейлер спортивной исторической драмы «Битва моторов», снятой режиссером Ильей Маланиным. Картина основана на реальных событиях начала XX века. Съемки велись в Санкт-Петербурге.
В центре сюжета — история создания и триумфа одного из первых российских серийных автомобилей. Действие переносит зрителя в 1908 год, где талантливый инженер Дмитрий Бондарев и предприниматель Андрей Нагель объединяют усилия, чтобы дать жизнь революционному для своего времени проекту — автомобилю «Руссо-Балт». Чтобы доказать миру состоятельность и превосходство своей разработки, Нагель решается на смелый шаг — он отправляется покорять одну из самых престижных гонок того времени, Ралли Монако.
В фильме снялись Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева. Лента рассказывает не только об инженерном прорыве, но и о личном мужестве, амбициях и борьбе за признание на международной арене в эпоху технологических и социальных перемен.
Премьера фильма запланирована на 8 октября 2026 года.
