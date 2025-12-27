Вышел первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. В фильме снялись Мэтт Деймон, Том Холланд и Энн Хэтэуэй

В сети появился первый трейлер полнометражной ленты по мотивам гомеровской «Одиссеи» (18+)

Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер блокбастера «Одиссея». Это экранизации одноименного произведения древнегреческого поэта Гомера, написанного примерно в VIII веке до нашей эры.

Режиссером ленты выступил Кристофер Нолан. В картине снялись Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Миа Гот, Бен Сэфди, Джон Бернтал, Джон Легуизамо и другие.

Фильм расскажет о десятилетних приключениях героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину после окончания Троянской войны.

Бюджет проекта составил порядка 250 млн долларов. Оператором выступил Хойте ван Хойтема, снявший «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Оппенгеймер».

Ожидается, что «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

