«Роза Хутор» приглашает на крещенские купания в горном озере

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieyw
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Традиционные крещенские омовения пройдут на курорте «Роза Хутор»

Горный курорт «Роза Хутор» традиционно станет одной из площадок для празднования Крещения Господня. Для гостей, желающих совершить символичное омовение, подготовят специальная освященную купель.

Местом проведения обряда выбрали живописную Роза Долину. Купель оборудуют в зоне отдыха Rosa Beach на берегу озера с горной водой. Чин освящения воды проведет 18 января настоятель краснополянского храма священномученика Харлампия иерей Сергий Кузнецов.

В Краснодаре пройдут крещенские купания:

Как отметили представители курорта, ежегодно в этом обряде принимают участие больше 300 человек. «Роза Хутор» организует все необходимое для правильного, а главное, безопасного совершения обряда. На площадке Rosa Beach будут открыты раздевалки и туалет. Также посетителям обеспечат дежурство спасателей и «Скорой помощи». Дополнительное тепло подарит бесплатный горячий чай.

Как писали Юга.ру, 14 января мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне.

Курорты и туризм Православие Праздники путешествия Роза Хутор РПЦ Сочи

Новости

Еще 600 тыс. тонн мусора в год. Под Краснодаром откроют новый полигон
Геленджик завалило снегом. Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
В краснодаре состоится беговой «серфинг». Что это такое и как присоединиться?
Суд обязал оператора мусорного полигона в Новороссийске устранить нарушения. Экологи фиксируют сброс фильтрата в реку
«Голодные игры» за французский престол. В Краснодаре пройдет лекция о Столетней войне
В Краснодаре пройдет палеонтологическая ярмарка. Можно будет купить минералы, окаменелые зубы рыб и другие древности

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Вчера, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Вчера, 15:02
Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Что происходит в Краснодаре из-за таяния снега?
Погода в Краснодаре
Вчера, 17:11
Погода в Краснодаре
В конце рабочей недели ожидается новый снегопад

Реклама на сайте