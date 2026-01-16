«Роза Хутор» приглашает на крещенские купания в горном озере

Горный курорт «Роза Хутор» традиционно станет одной из площадок для празднования Крещения Господня. Для гостей, желающих совершить символичное омовение, подготовят специальная освященную купель.

Как отметили представители курорта, ежегодно в этом обряде принимают участие больше 300 человек. «Роза Хутор» организует все необходимое для правильного, а главное, безопасного совершения обряда. На площадке Rosa Beach будут открыты раздевалки и туалет. Также посетителям обеспечат дежурство спасателей и «Скорой помощи». Дополнительное тепло подарит бесплатный горячий чай.