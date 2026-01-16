«Роза Хутор» приглашает на крещенские купания в горном озере
Традиционные крещенские омовения пройдут на курорте «Роза Хутор»
Горный курорт «Роза Хутор» традиционно станет одной из площадок для празднования Крещения Господня. Для гостей, желающих совершить символичное омовение, подготовят специальная освященную купель.
Местом проведения обряда выбрали живописную Роза Долину. Купель оборудуют в зоне отдыха Rosa Beach на берегу озера с горной водой. Чин освящения воды проведет 18 января настоятель краснополянского храма священномученика Харлампия иерей Сергий Кузнецов.
Как отметили представители курорта, ежегодно в этом обряде принимают участие больше 300 человек. «Роза Хутор» организует все необходимое для правильного, а главное, безопасного совершения обряда. На площадке Rosa Beach будут открыты раздевалки и туалет. Также посетителям обеспечат дежурство спасателей и «Скорой помощи». Дополнительное тепло подарит бесплатный горячий чай.
