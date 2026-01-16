В краснодаре состоится беговой «серфинг». Что это такое и как присоединиться?

Краснодарский край

Краснодарцев зовут на пробежку между кофейнями Surf Coffee. Протяженность маршрута — 15 км, а присоединиться можно в любой момент (0+)

Телеграм-канал бегового клуба Lazy Run Clan анонсировал на 17 января пробежку «Краснодарский серфинг». Участникам предстоит маршрут, проходящий через кофейни Surf Coffee. 

Протяженность пути — 15 км, но можно присоединиться в любой кофейне и пробежать меньше. Расписание:

  • в 9:00 — старт на улице 40 лет Победы, 33 (Surf x Cool);
  • 9:15-9:25 — улица Красная, 206 (Surf x Aurora, 2,15 км);
  • далее будут бежать по улице Красной к Театральной площади (4 км);
  • 9:40-9:50 — улица Красная, 65 (Surf x Red, 5,6 км);
  • 9:55-10:05 — стадион «Кубань» (8 км);
  • 10:20-10:30 — ЖК «Сердце» на улице Школьной, 1 (Surf x Beat, 11 км);
  • 10:40-10:45 — стадион «Ozon Арена» (12,5 км);
  • 11:00 — финиш на улице 40 лет Победы, 33 (Surf x Cool). 
В программе музыка, а также будет отчетное видео. В дальнейшем пробежки будут проходить каждый месяц.

Как писали Юга.ру, в 2024 году Краснодарский край занял 11 место по популярности ЗОЖ.

Афиша Бег Город Краснодар События Спорт


