Краснодарский край занял 11 место по популярности ЗОЖ. Адыгея — на четвертой строчке

Эксперты рассказали в каких регионах РФ в 2023 году больше всего жителей ведут здоровый образ жизни

25 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по популярности ЗОЖ в 2023 году. Лидерами стали регионы Северного Кавказа. Первые три строчки заняли Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария.



Меньше всего ЗОЖников оказалось в Магаданской области, Камчатском крае и Еврейской автономной области.

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Краснодарский край занял 11 место. В регионе в 2023 году здоровому образу жизни придерживались 81% населения. По данным аналитиков, Ставропольский край расположился на 9 месте (81,7% ЗОЖников), Ростовская область — на 23 месте (75,6%), Севастополь — на 33 месте (68,8%), а Крым — на 51 месте (62,2%).



Адыгея оказалась на четвертой позиции рейтинга с показателей популярности здорового образа жизни 86,2%.

Исследование подготовили эксперты «РИА Рейтинг» на основе показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах они учли долю жителей, занимающихся спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, а также работников с вредными и/или опасными условиями труда.