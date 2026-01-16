Геленджик завалило снегом. Показываем зимние кадры и нечищеные дороги

В Геленджике прошел мощный снегопад. Утром жители пожаловались на нечищеные дороги, к некоторым школам отменили подвоз детей

16 января читательница Юга.ру прислала кадры снежного Геленджика. Рано утром она прошлась по набережной и центральным улицам. По ее словам, городские дороги практически никто не чистит.



«Здесь ничего не чистили. Просто сам тает. Такие фонтаны из-под машин. Хорошо, что у меня штаны непромокаемые», — рассказала она.

© Фото Татьяны Дроздецкой, предоставлено Юга.ру

На неочищенные дороги пожаловались и другие жители Геленджика в соцсетях. Мэр города Алексей Богодистов отреагировал на сообщения горожан и заявил, что ночью из-за сильных осадков «обработка дорог противогололедными материалами не давала эффекта», а снег вновь засыпал проезжую часть. Коммунальные службы вышли на расчистку, как только позволили погодные условия.

По его словам, городские улицы начали обрабатывать противогололедным материалом. Работы выполнили на Геленджикском проспекте — от улицы Новороссийской до Туристической, на улице Горной и у городской больницы. Богодистов отметил, что в микрорайоне Голубая Бухта из-за сильного снегопада «сохраняется сложная обстановка». Там работает спецтехника. Помимо этого, дорожников задействовали на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика, Кабардинки и в направлении Прасковеевки.

Глава Геленджика порекомендовал жителям не выезжать из домов без острой необходимости, так как это позволит технике быстрее очистить и обработать дороги. В целях безопасности власти временно отменили подвоз детей к школам № 7, 10, 12, 20. Администрация заверила родителей, что педагоги с пониманием отнесутся к тем ученикам, которые добираются самостоятельно и могут опоздать на занятия. Богодистов обратился к жителям, предпринимателям и УК с просьбой подключиться к расчистке снега и наледи на прилегающих территориях.