Суд обязал оператора мусорного полигона в Новороссийске устранить нарушения. Экологи фиксируют сброс фильтрата в реку

Иск подал Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор. В ходе проверки установили, с территории полигона в водоем просачивается токсичный фильтрат. Лабораторный анализ проб воды подтвердил наличие в ней опасных химических элементов, превышающих допустимые концентрации, включая кадмий, свинец и ртуть.

15 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что Октябрьский районный суд Новороссийска вынес решение в отношении местного предприятия «Терра-Н», эксплуатирующего полигон твердых коммунальных отходов. Он потребовал от компании, которая эксплуатирует мусорный полигон на горе Щелбе, устранить нарушения, которые ведут к загрязнению реки Цемес.

Кроме того, в ходе расследования зафиксировали еще один факт вреда экологии — перелив загрязненных сточных вод за пределы полигона на соседний земельный участок, откуда они попадали в ручей Безымянный, а затем и в реку Озерейка.

14 января в телеграм-канале «Раньше всех Новороссийск» появилось видео, на котором, по словам авторов ролика, видно, как фильтрат со свалки на горе Щелба пенным потоком бежит в реку Озерейку, которая впалает в Черное море.

15 января стало известно, что информацию направили в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора и министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Также 15 января стало известно, что полигон в Новороссийске закрыли, а мусор отправляют на площадку временного хранения, расположенную рядом.

В декабре 2025 года появилась информация, что свалка на горе Щелба перестала принимать отходы — их начали складывать возле полигона.