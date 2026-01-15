Роспотребнадзор закрыл буфет в школе Дагестана, где детям продавали бургеры и шаурму
В гимназии Махачкалы продавали фастфуд и другие продукты, запрещенные для детского питания. Буфет организовали прямо в коридоре
9 января председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал в своем телеграм-канале жалобу от родителей учеников гимназии №13 в Махачкале на школьный буфет.
По словам родителей, в гимназии продавали чай, какао и различную выпечку. Однако причиной недовольства стали «бургеры по 100 рублей».
«В один день дадим 100 [рублей], второй, а потом? Оплата картой, которую теряют и используют как в школе, так и в других магазинах! Мы проследить не можем», — заявили родители.
В жалобе жители Махачкалы отметили дороговизну бургеров. По словам школьного руководства, аренда места для буфета составляет 250 тыс.рублей, поэтому установлена такая цена.
12 января пресс-служба Роспотребнадзора Дагестана сообщила, что продажу запрещенной продукции в гимназии пресекли. Специалисты ведомства изъяли 124 единицы кулинарных изделий.
По данным Роспотребнадзора, продукция изготавливалась с нарушениями норм безопасности, отсутствием контроля и торгового места — продажа осуществлялась в коридоре. Заведено дело об административном правонарушении.
13 января сотрудница гимназии сообщила изданию «Подъем», что разрешение на торговлю школе выдали власти Махачкалы.
«Это все было законно, на уровне администрации города это было разрешено. У нас директор очень строга с этим, она очень законопослушная. Это не какая-то шарашкина контора, извините», — рассказала она.
Также сотрудница подчеркнула, что и детям, и учителям продукция нравилась, а торговля была «добросовестной».
