Роспотребнадзор закрыл буфет в школе Дагестана, где детям продавали бургеры и шаурму

В гимназии Махачкалы продавали фастфуд и другие продукты, запрещенные для детского питания. Буфет организовали прямо в коридоре

9 января председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал в своем телеграм-канале жалобу от родителей учеников гимназии №13 в Махачкале на школьный буфет.

По словам родителей, в гимназии продавали чай, какао и различную выпечку. Однако причиной недовольства стали «бургеры по 100 рублей».

«В один день дадим 100 [рублей], второй, а потом? Оплата картой, которую теряют и используют как в школе, так и в других магазинах! Мы проследить не можем», — заявили родители.

В жалобе жители Махачкалы отметили дороговизну бургеров. По словам школьного руководства, аренда места для буфета составляет 250 тыс.рублей, поэтому установлена такая цена.

12 января пресс-служба Роспотребнадзора Дагестана сообщила, что продажу запрещенной продукции в гимназии пресекли. Специалисты ведомства изъяли 124 единицы кулинарных изделий.