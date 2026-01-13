Учитель краснодарской школы назвал русских «свиньями». Департамент образования проводит проверку

11 января телеграм-канал «Многонационал» опубликовал аудиозапись с урока математики в краснодарской школе № 61 на хуторе Ленина, в которой учитель, приехавший из Дагестана, ругал детей за непослушание и оскорбил по национальному признаку, назвав русских людей «свиньями».

«Заткнись! Теперь я с каждым днем пребывания в этой школе понимаю, почему мир не признает русского человека. Русские — свиньи. А почему? Человеческого языка у этих людей не существует. Я тебе сказал, что этот мир о тебе думает! А ты не хочешь из этого выйти, видишь? Из этого говна не хотите выйти! И не выйдете никогда!» — заявил педагог.

Инцидент произошел еще в ноябре 2025 года, а 5 декабря родители учеников написали на учителя коллективное заявление. Однако руководство школы не отреагировало на жалобы. В январе 2026 года ситуация получила общественную огласку в социальных сетях.