Учитель краснодарской школы назвал русских «свиньями». Департамент образования проводит проверку
Преподаватель математики краснодарской школы № 61 назвал русских людей «свиньями» во время урока. Учителя уволили, проводится педагогическая проверка
11 января телеграм-канал «Многонационал» опубликовал аудиозапись с урока математики в краснодарской школе № 61 на хуторе Ленина, в которой учитель, приехавший из Дагестана, ругал детей за непослушание и оскорбил по национальному признаку, назвав русских людей «свиньями».
«Заткнись! Теперь я с каждым днем пребывания в этой школе понимаю, почему мир не признает русского человека. Русские — свиньи. А почему? Человеческого языка у этих людей не существует. Я тебе сказал, что этот мир о тебе думает! А ты не хочешь из этого выйти, видишь? Из этого говна не хотите выйти! И не выйдете никогда!» — заявил педагог.
Инцидент произошел еще в ноябре 2025 года, а 5 декабря родители учеников написали на учителя коллективное заявление. Однако руководство школы не отреагировало на жалобы. В январе 2026 года ситуация получила общественную огласку в социальных сетях.
12 января МЦУ Краснодара в своем телеграм-канале со ссылкой на департамент образования заявило, что в школе проводится педагогическое расследование. На данный момент учитель уволен, а директор организации провела встречу с родителями.
В тот же день телеграм-канал «RT на русском» опубликовал видео, на котором педагог извинился за сказанное, назвав свои слова «эмоциональным всплеском».
Также дело взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Начата процессуальная проверка.
