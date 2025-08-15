В Дагестане ингушские мужчины устроили рейд в поисках «порочных» женщин

В Дагестане искали девушек-ингушек, которые встречаются с мужчинами других национальностей

7 августа телеграм-канал News_Ingushetii Offical опубликовал ролик, в котором мужчины из Ингушетии в дагестанском городе Избербаш проводят «рейд» в поиске «порочных» женщин. 

Мужчины искали девушек-ингушек, которые встречаются с мужчинами других национальностей. Об отношениях ингушек с представителями других национальностей участникам рейда «донесли слухи». 

Ингуши до утра проверяли пляж и заведения, а также охраняли побережье от «неправильных» посетителей. Мужчины не нашли ингушских женщин в Избербаше — только мужчин, которые «приехали сюда со своими семьями». 

Участники рейда заявили, что все слухи оказались вымыслом, но в дальнейшем они будут следить за ингушками и если «что-то вскроется», то мужчины будут «все исправлять»

«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:

На ролик, опубликованный местным телеграм-каналом, обратило внимание издание «Коса». Видео вызвало резонанс у подписчиков сообщества:

«А как они собираются это проверять? Подходить к парам и спрашивать у мужика, ингуш он или нет? Или сразу в табло?» 

«Я так понимаю, к мужчинам встречающимся с девушками других национальностей вопросов, как обычно, нет?» 

Как писали Юга.ру, в июле 2025 года Дагестан, Ингушетию, Ростовскую область и Адыгею признали самыми безопасными регионами по итогам 2024 года.

