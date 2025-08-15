В Дагестане ингушские мужчины устроили рейд в поисках «порочных» женщин

В Дагестане искали девушек-ингушек, которые встречаются с мужчинами других национальностей

7 августа телеграм-канал News_Ingushetii Offical опубликовал ролик, в котором мужчины из Ингушетии в дагестанском городе Избербаш проводят «рейд» в поиске «порочных» женщин.

Мужчины искали девушек-ингушек, которые встречаются с мужчинами других национальностей. Об отношениях ингушек с представителями других национальностей участникам рейда «донесли слухи».

Ингуши до утра проверяли пляж и заведения, а также охраняли побережье от «неправильных» посетителей. Мужчины не нашли ингушских женщин в Избербаше — только мужчин, которые «приехали сюда со своими семьями».

Участники рейда заявили, что все слухи оказались вымыслом, но в дальнейшем они будут следить за ингушками и если «что-то вскроется», то мужчины будут «все исправлять».