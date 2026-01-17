В Краснодаре открылась выставка «Навстречу Солнцу»
В Краснодаре показывают работы из фондов музея имени Коваленко и частных собраний (0+)
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 16 января открылась выставка «Навстречу Солнцу». Она посвящена многообразию культуры Азии и приурочена к Году единства народов России.
В экспозицию вошли работы фондов музея имени Коваленко и частных собраний. Представлено больше 60 живописных и графических произведений, созданных русскими художниками во второй половине XIX — начале XX века.
Посетители увидят картины Александра Орловского, Людмилы Шмит-Рыжовой, Василия Верещагина, Яна Ционглинского, Павла Радимова, Сергея Захарова, Минаса Аветисяна, Георгия Петросяна, Виктора Вайса и других.
«Проект рассказывает историю народов Азии от военных походов Александра Македонского, прозванного Искандером, до советского периода построения дружной семьи народов союзных республик, уделяя внимание художественной культуре, архитектуре и литературе», — пояснили организаторы.
Выставка будет работать до 22 марта на улице Красной, 13.
