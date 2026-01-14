В Краснодар привезли масштабную выставку художников-метамодернистов. Показываем некоторые работы

  • © Фото предоставлено пресс-службой музея им. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея им. Коваленко

В Художественном музее им. Коваленко можно увидеть работы 15 современных художников России

25 декабря в Художественном музее им. Коваленко открылась выставка «Русские метамодернисты». Редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на выставке и показывает некоторые работы авторов. 

«Русские метамодернисты» — это проект, который объединил пятнадцать современных художников для обозначения нового течения в искусстве, как когда-то это делали импрессионисты, авангардисты, символисты и другие.

В выставке участвуют 50 живописных и графических работ.

  • Иван Коршунов, «Похороны глобализации», 2021 год © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Иван Коршунов, «Похороны глобализации», 2021 год © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Работа Дарьи Котляровой © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Работа Дарьи Котляровой © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Мария Сафронова, «Паника», 2016 год © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Мария Сафронова, «Паника», 2016 год © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Среди авторов художники из разных городов — Иван Коршунов, Анастасия Кузнецова-Руф, Тимофей Смирнов, Мария Сафронова, Антон Кузнецов, Евгения Буравлева, Егор Плотников, Юлия Малинина, Анастасия Миро, Дарья Котлярова, Дмитрий Колистратов, Александр Кабин, Виктор Пономаренко, Александр Греков, Владимир Мигачев.

Работы, представленные на выставке в музее Коваленко, в разное время были показаны на известных арт-площадках страны — ГЭС-2, ММОМА, «Гостиный Двор», «Винзавод», Cube.Moscow, «Эрарта» и других.

  • Справа — работы Ивана Коршунова, 2024 год © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Справа — работы Ивана Коршунова, 2024 год © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Евгения Буравлева, «Весна, Вага», 2023 год © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Евгения Буравлева, «Весна, Вага», 2023 год © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре появился арт-приют для художников:

Один из участников выставки, художник Виктор Пономаренко, рассказал, что Краснодар стал первым городом, куда привезли выставку. Далее ее будут показывать в разных музеях страны в течение двух лет.

Кстати, 17 января в 16:00 в музее Коваленко пройдет встреча с художником Виктором Пономаренко. Вход по билету на выставку. Также требуется предварительная регистрация.

  • Работы Виктора Пономаренко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Работы Виктора Пономаренко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Выставка «Русские метамодернисты» работает до 25 января в музее им. Коваленко на улице Красной, 15 (1 этаж). Билет стоит 300 рублей, для студентов и пенсионеров — 200 рублей, для школьников — 100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит выставка одной картины. До 1 марта можно увидеть произведение датского художника Джона Корнера.

