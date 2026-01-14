В Краснодар привезли масштабную выставку художников-метамодернистов. Показываем некоторые работы

В Художественном музее им. Коваленко можно увидеть работы 15 современных художников России

«Русские метамодернисты» — это проект, который объединил пятнадцать современных художников для обозначения нового течения в искусстве, как когда-то это делали импрессионисты, авангардисты, символисты и другие. В выставке участвуют 50 живописных и графических работ.

25 декабря в Художественном музее им. Коваленко открылась выставка «Русские метамодернисты». Редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на выставке и показывает некоторые работы авторов.

Работы, представленные на выставке в музее Коваленко, в разное время были показаны на известных арт-площадках страны — ГЭС-2, ММОМА, «Гостиный Двор», «Винзавод», Cube.Moscow, «Эрарта» и других.

Один из участников выставки, художник Виктор Пономаренко, рассказал, что Краснодар стал первым городом, куда привезли выставку. Далее ее будут показывать в разных музеях страны в течение двух лет.

Кстати, 17 января в 16:00 в музее Коваленко пройдет встреча с художником Виктором Пономаренко. Вход по билету на выставку. Также требуется предварительная регистрация.