В России зафиксировали рекордное за 15 лет число тяжких преступлений

В России число тяжких и особо тяжких преступлений достигло максимума за полтора десятилетия

13 января МВД России опубликовало данные о совершенных преступлениях за 2025 год. Установлен тревожный рекорд, не наблюдавшийся полтора десятилетия.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в стране, достигло отметки в 627,9 тыс. Подобный высокий показатель последний раз фиксировали в 2010 году, когда было совершено 684,3 тыс. таких нарушений.

Негативная тенденция роста числа преступлений этой категории наблюдается уже третий год подряд. В 2023 году прирост составил 9,7% (до 589 тыс.), в 2024-м — 4,8% (617,3 тыс.). В 2025 году рост составил 1,7%.

Этот происходит на фоне общей позитивной динамики снижения преступности в целом. Число всех зарегистрированных преступлений в 2025 году сократилось на 7,3%, составив 1 млн 771 тыс. Это минимальное значение за последние 15 лет.

Как отмечают эксперты издания «Если быть точным», подобный парадокс — снижение общего числа правонарушений при одновременном росте тяжких — может быть отчасти объяснен значительным увеличением доли киберпреступлений. Насильственных стало меньше, их место внутри статистики тяжких заняли киберпреступления. Поэтому всех нарушений фиксируют меньше, а тяжких — больше.

К категории тяжких и особо тяжких преступлений, согласно Уголовному кодексу, относятся умышленные деяния, максимальное наказание за которые превышает пять и десять лет лишения свободы соответственно. В этот перечень входят, например, убийства, разбойные нападения, крупное вымогательство, а также ряд серьезных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

