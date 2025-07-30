Дагестан, Ингушетию, Ростовскую область и Адыгею признали самыми безопасными регионами в 2024 году

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Платформа «Если быть точным» выяснила, в каких регионах России происходит меньше всего преступлений

30 июля платформа «Если быть точным» опубликовала исследование об уровне преступности в России по итогам 2024 года. Самая сложная ситуация оказалась на Дальнем Востоке и Восточной Сибири.

Наиболее высокий уровень преступности зафиксировали в Тыве, на Чукотке, в Еврейской автономной области, Амурской и Магаданской областях. В этих регионах много людей живут за чертой бедности и имеют проблемы с алкоголем. Это одни из главных факторов высокого уровня преступности.

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Безопаснее всего жить в Ингушетии, Дагестане, Рязанской области, Москве и Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Курганской и Ростовской областях, Адыгее, Чувашии. В кавказских регионах низкое потребление алкоголя. Однако исследователи не утверждают, что там меньше насилия — просто преступления реже регистрируют, потому что жители решают конфликты самостоятельно.

То, что жители Москвы и области реже других россиян преступают закон, может быть связано с высоким уровнем благосостояния.

«В рейтинг не вошли пять приграничных регионов — Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и Севастополь. Из-за близости к зоне боевых действий оценивать их безопасность с помощью стандартных показателей было бы неверно», — пояснили исследователи.

Авторы не включили в рейтинг Чечню, поскольку сомневаются в достоверности информации о преступности в регионе. В республике уровень убийств самый низкий в стране, при этом регион стоит на третьем месте по числу пропавших без вести.

Платформа «Если быть точным» сообщила, что в основе рейтинга лежат данные МВД.

  • © Скриншот с сайта tochno.st
    © Скриншот с сайта tochno.st
  • © Скриншот с сайта ochno.st
    © Скриншот с сайта ochno.st

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.

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