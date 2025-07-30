Дагестан, Ингушетию, Ростовскую область и Адыгею признали самыми безопасными регионами в 2024 году

Платформа «Если быть точным» выяснила, в каких регионах России происходит меньше всего преступлений

Наиболее высокий уровень преступности зафиксировали в Тыве, на Чукотке, в Еврейской автономной области, Амурской и Магаданской областях. В этих регионах много людей живут за чертой бедности и имеют проблемы с алкоголем. Это одни из главных факторов высокого уровня преступности.

30 июля платформа «Если быть точным» опубликовала исследование об уровне преступности в России по итогам 2024 года. Самая сложная ситуация оказалась на Дальнем Востоке и Восточной Сибири.

Безопаснее всего жить в Ингушетии, Дагестане, Рязанской области, Москве и Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Курганской и Ростовской областях, Адыгее, Чувашии. В кавказских регионах низкое потребление алкоголя. Однако исследователи не утверждают, что там меньше насилия — просто преступления реже регистрируют, потому что жители решают конфликты самостоятельно.

То, что жители Москвы и области реже других россиян преступают закон, может быть связано с высоким уровнем благосостояния.

«В рейтинг не вошли пять приграничных регионов — Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и Севастополь. Из-за близости к зоне боевых действий оценивать их безопасность с помощью стандартных показателей было бы неверно», — пояснили исследователи.

Авторы не включили в рейтинг Чечню, поскольку сомневаются в достоверности информации о преступности в регионе. В республике уровень убийств самый низкий в стране, при этом регион стоит на третьем месте по числу пропавших без вести.

Платформа «Если быть точным» сообщила, что в основе рейтинга лежат данные МВД.