В Белореченском районе дом с обрушившейся под снегом крышей признали пригодным для жизни
После эвакуации жильцов дом в поселке Степном Белореченского района признали годным для жизни и обещают ремонт
14 января Министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило, что в Белореченском районе завершилась экспертиза многоквартирного дома, пострадавшего от стихии. Согласно официальному заключению, двухэтажное здание на улице Школьной в поселке Степном признали пригодным для проживания.
В настоящее время ведутся подготовительные работы для устранения последствий ЧП. В ближайшее время администрация заключит контракт с подрядчиком, который займется восстановлением поврежденной крыши и другим необходимым ремонтом. Это позволит жителям впоследствии вернуться в свои квартиры.
Напомним, что 31 декабря 2025 года из-за обильных снегопадов кровля этого здания не выдержала нагрузки и частично обрушилась. Жильцов отправили в пункт временного размещения на базе местной школы №36. Им выплатят по 15 тыс. рублей в качестве единовременной финансовой помощи.
В тот же день в Белореченском районе обрушилась крыша дома в переулке Фестивальном. В результате погибла 22-летняя девушка.
6 января снегопад обрушил крыши трех жилых домов в в поселке Восточный Белореченского района.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае прокуратура начала проверку из-за некачественной уборки снега.