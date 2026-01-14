В Белореченском районе дом с обрушившейся под снегом крышей признали пригодным для жизни

После эвакуации жильцов дом в поселке Степном Белореченского района признали годным для жизни и обещают ремонт

14 января Министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило, что в Белореченском районе завершилась экспертиза многоквартирного дома, пострадавшего от стихии. Согласно официальному заключению, двухэтажное здание на улице Школьной в поселке Степном признали пригодным для проживания.

В настоящее время ведутся подготовительные работы для устранения последствий ЧП. В ближайшее время администрация заключит контракт с подрядчиком, который займется восстановлением поврежденной крыши и другим необходимым ремонтом. Это позволит жителям впоследствии вернуться в свои квартиры.